L’armée chinoise inquiète l’occident avec cette nouvelle technologie permettant d’intercepter des missiles à Mach 20

Chine : Un radar révolutionnaire capable de suivre dix missiles hypersoniques à Mach 20.

Des scientifiques chinois de l’Université Tsinghua ont mis au point un système de radar novateur capable de suivre simultanément plusieurs missiles hypersoniques voyageant à des vitesses atteignant Mach 20. Ce système, qui représente une avancée significative en matière de technologie de défense, pourrait transformer radicalement la manière dont les menaces aériennes rapides sont détectées et interceptées.

Technologie de pointe de la Chine en matière de radar

Le nouveau système utilise un radar photonique à micro-ondes, qui combine légèreté et compacité, le rendant idéal pour être embarqué sur des missiles de défense aérienne ou des avions. Lors des simulations au sol, ce radar a démontré une capacité exceptionnelle à distinguer les vraies cibles des fausses, avec une précision de localisation des missiles presque parfaite, l’erreur étant de seulement 28 centimètres.

Avancées significatives en matière de précision

Le radar a enregistré une précision de 99,7 % dans l’estimation de la vitesse des missiles lors des tests. Cette performance est cruciale pour le suivi de cibles se déplaçant à des vitesses hypersoniques, qui posent un défi majeur en raison de leur rapidité et de leur manœuvrabilité.

Intégration de la technologie laser

L’innovation majeure de ce radar repose sur l’intégration de lasers dans la conception du radar, facilitant la transmission d’informations à la vitesse de la lumière. Cela permet au système de produire et d’analyser des signaux micro-ondes complexes pour mesurer avec précision des objets se déplaçant à des vitesses extrêmement élevées.

Impact potentiel sur la défense globale

Cette percée technologique pourrait avoir un impact significatif sur le développement des armes hypersoniques et des systèmes de défense à l’échelle mondiale. Alors que les États-Unis et d’autres pays développent activement des missiles hypersoniques et améliorent leurs capacités de défense contre de telles menaces, la capacité de suivre précisément ces cibles rapides est primordiale pour la mise au point de systèmes d’interception efficaces.

Applications futures

Au-delà des applications militaires, les technologies impliquées dans ce radar pourraient trouver des utilisations dans divers domaines nécessitant la surveillance de cibles à grande vitesse ou dans des conditions où les signaux peuvent être facilement perturbés par des interférences. Le potentiel pour des améliorations ultérieures et des adaptations à d’autres types de surveillance est considérable.

Enjeux et perspectives

Tout en ouvrant la voie à des avancées significatives dans la technologie radar, ce développement pose également des questions sur l’équilibre entre sécurité et escalade des capacités militaires. La gestion de ces technologies et leur réglementation seront cruciales pour garantir qu’elles contribuent à la stabilité globale plutôt qu’à une course aux armements.

Cet article explore l’innovation majeure réalisée par des chercheurs chinois dans le domaine du radar, capable de suivre avec précision des missiles hypersoniques. Cette avancée pourrait non seulement révolutionner la défense aérienne mondiale mais aussi influencer le futur de la surveillance et de la sécurité à l’échelle internationale.

Source : defense.in

Visuel : Parlement britannique