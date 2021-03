L’armée américaine doit garder un œil méfiant sur les ambitions spatiales chinoises et russes sous le président Biden

Les ambitions spatiales de la Russie et de la Chine resteront probablement au centre des préoccupations de l’armée américaine pendant l’administration du président Joe Biden, selon les experts.

Au cours de la présidence du prédécesseur de Biden, Donald Trump, les responsables américains ont souligné à plusieurs reprises que la Russie et la Chine constituaient une menace substantielle et croissante pour la domination de longue date des États-Unis sur l’espace. En 2019, par exemple, le vice-président de l’époque, Mike Pence, a déclaré que les États-Unis étaient dans une course à l’espace avec ces deux adversaires, « et les enjeux sont encore plus importants » aujourd’hui qu’ils ne l’étaient lors de la course à l’espace de la guerre froide des années 1960 avec l’Union soviétique.

Biden s’est déjà éloigné d’un certain nombre de politiques de Trump. Mais le nouveau président gardera probablement un œil prudent sur la Russie et la Chine dans le domaine spatial, si les paroles de son secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, sont un guide.

Dans un témoignage écrit soumis à la Commission des services armés du Sénat avant son audition de confirmation en janvier, Austin a noté que l’espace est « déjà une arène de concurrence de grande puissance » et a identifié la Chine et la Russie comme les deux principaux rivaux des États-Unis dans ce domaine, comme ils sont dans d’autres domaines.

« Les activités spatiales chinoises et russes présentent des menaces sérieuses et croissantes pour les intérêts de sécurité nationale des États-Unis », a écrit Austin, identifiant la Russie comme un « adversaire clé » mais désignant la Chine comme « la menace du rythme ».

« Les doctrines militaires chinoises et russes indiquent également qu’elles considèrent l’espace comme essentiel à la guerre moderne et considèrent l’utilisation des capacités de contre-espace comme un moyen à la fois de réduire l’efficacité militaire américaine et de gagner les guerres futures », a-t-il ajouté. « Relever ces défis dans le domaine spatial est au cœur de la » concurrence des grandes puissances « de manière plus générale. »

Ces «capacités de contre-espace» incluent les technologies antisatellites (ASAT), que la Russie et la Chine ont développées et testées. La Chine a détruit l’un de ses propres satellites défunts lors d’un test ASAT en janvier 2007, par exemple, générant un nouvel essaim énorme de débris orbitaux.

En mai 2013, la Chine a effectué un test moins destructeur d’un système ASAT différent, qui a vraiment attiré l’attention des responsables de l’administration du président Barack Obama. Cela a apparemment incité le lancement d’une estimation nationale du renseignement sur la menace ASAT, qui à son tour a lancé un «examen du portefeuille stratégique spatial» du ministère de la Défense en mai 2014, a déclaré Brian Weeden, directeur de la planification des programmes de la Secure World Foundation, une organisation à but non lucratif. organisation dédiée à la durabilité de l’espace.

Le but de cet examen «était d’évaluer si les investissements du ministère s’alignaient sur la politique et les objectifs à la lumière de l’évolution de l’environnement des menaces», a déclaré Weeden à 45secondes.fr.

Peu de temps après, le général John Hyten, alors chef de l’Air Force Space Command, a commencé à souligner publiquement que les États-Unis ne pouvaient pas prendre leur supériorité spatiale pour acquise. En avril 2015, par exemple, Hyten est apparu sur un segment de «60 minutes» appelé «The Battle Above», qui discutait de la technologie ASAT et d’autres composants de la concurrence croissante dans la dernière frontière.

« C’est une compétition que je souhaite ne pas avoir lieu, mais c’est le cas », a déclaré Hyten dans l’émission. « Et si nous sommes menacés dans l’espace, nous avons le droit de légitime défense, et nous veillerons à pouvoir exécuter ce droit. »

Ainsi, les préoccupations concernant les activités spatiales russes et chinoises ne proviennent pas de l’administration Trump, pas plus que la diffusion de ces préoccupations. Les communautés américaines de la défense et du renseignement se concentrent sur de telles activités depuis un certain temps maintenant, et il n’y a aucune raison de s’attendre à un grand changement sous Biden, a déclaré Weeden.

Mais cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas de changements autour des marges.

« J’espère qu’il y aura encore plus de discussions publiques sur ces questions, car elles affectent beaucoup plus que juste l’armée. Un futur conflit dans l’espace affectera à peu près tous ceux qui vont utiliser l’espace », a déclaré Weeden.

«Et j’espère aussi qu’il y aura plus de discussion publique sur ce que devrait être notre réponse et quelles sont les options», a-t-il déclaré. « Cela n’a vraiment pas existé. L’administration Trump a intensifié la rhétorique et le débat public sur les menaces, mais n’a pas eu un bon débat public sur ce que nous faisons à ce sujet. »

L’armée spatiale américaine pourrait faire partie de la solution, a déclaré Weeden, notant que les responsables américains ont invoqué la menace spatiale chinoise et russe comme justification clé de la création de la nouvelle branche militaire du pays. Mais cette solution ne sera pas immédiate, si elle survient effectivement; il faudra probablement cinq à dix ans à la Force spatiale pour améliorer les défenses spatiales du pays de manière significative, a déclaré Weeden.

