L’armée américaine condamne le violeur en série Randall Hughes 15 ans après sa première agression sexuelle

Randall Hughes, un ancien sergent d’état-major de l’armée américaine, a été reconnu coupable de multiples chefs d’accusation de crimes violents – y compris le viol, les agressions sexuelles, les abus sexuels sur un enfant et les agressions perpétrées par une batterie sur un enfant, entre autres – des années après avoir été dénoncé pour la première fois. le Commandement des enquêtes criminelles de l’armée américaine (CID).

Au moment où le CID a décidé de le poursuivre pour ce qu’ils avaient déjà reconnu être des allégations crédibles, il avait été dénoncé en tant que violeur en série, ayant violemment agressé au moins cinq victimes au cours des 15 dernières années, dont l’épouse d’un soldat sous sa responsabilité. , son ex-femme, une ex-petite amie et sa propre fille adolescente, qui n’avait que 14 ans à l’époque.

Les premières accusations découlent d’un incident survenu en 2006, bien qu’aucun rapport n’ait été fait avant 2017.

Mais ce n’est que lorsque sa fille s’est manifestée en 2020 que l’armée a finalement pris des mesures pour l’arrêter.

En 2017, Hughes a assisté à une soirée du Super Bowl organisée par le soldat susmentionné et sa femme, Leah Ramirez.

Hughes avait activement encouragé le soldat à boire des coups de whisky toute la nuit, au point que le jeune homme s’était évanoui ivre au moment où tout le monde était parti pour la soirée. Après que Ramirez ait mis son mari au lit, elle dit que Hughes est resté derrière et lui a proposé de faire l’amour.

Quand elle a refusé, il a quand même procédé sans son consentement, la poussant contre un gril, puis la saisissant par les cheveux, la traînant dans la maison et la violant.

Ramirez a signalé le crime au CID, mais même après que l’enquête a révélé que ce qu’ils lui avaient dit était des preuves suffisantes contre Hughes, il n’a reçu qu’une lettre de mémorandum de réprimande de l’officier général (GOMOR) sur son dossier – l’équivalent militaire d’un « mastication ». ou une gifle au poignet.

Ramirez a été choqué par la décision.

«On m’a dit que CID avait suffisamment de preuves pour croire que cela s’était produit, et Fort Bliss n’a toujours rien fait», a-t-elle déclaré au Army Times. «Ils m’ont juste dit que le commandement disait que c’était ce que c’était – c’est comme ça.

Quelques mois plus tard, Hughes aurait violé sa petite amie d’alors, qui lui aurait dit «de ne pas parler aux agents qui enquêtaient sur le cas de Ramirez», et qu’il l’avait coupée intentionnellement à l’aide d’une bouteille en verre cassée pendant l’agression.

Peu de temps après avoir été transféré à Fort Dix, New Jersey, Hughes a de nouveau été accusé, cette fois par sa fille adolescente.

Voulant prendre un nouveau départ, sa fille, dans la vie de laquelle il n’avait pas participé auparavant, a emménagé avec lui en 2017. Sa mère dit qu’elle n’avait aucune idée qu’il faisait l’objet d’une enquête ou avait même été accusé d’agression sexuelle.

Les responsables étaient au courant des allégations mais ont tout de même permis à sa fille de se déplacer sur la base. Le 25 mars 2020, Hughes a donné des somnifères à sa fille de 14 ans et l’a violée.

Comme Ramirez et plusieurs de ses autres victimes, Lesley Madsen, aujourd’hui âgée de 17 ans, a demandé que son nom soit utilisé dans les médias.

Dans sa déclaration sur l’impact de la victime que sa mère a partagée sur Facebook, Madsen a déclaré: «Il m’est difficile d’être ici aujourd’hui parce que c’est moi qui mets mon père en prison, ce qui n’est pas la façon dont j’imaginais que cela se termine. Mais je ne suis pas ici pour pleurer que Randall m’a brisé ou ruiné ma vie. Je me tiens ici pour m’assurer qu’il voit qu’il a fait tout le contraire.

Les crimes dont Hughes a été reconnu coupable sont horribles et au moins deux des agressions connues dont il est accusé auraient pu être évitées.

Le colonel à la retraite Don Christensen, actuel président de Protect Our Defenders – autoproclamé comme « la principale organisation nationale de défense des droits de l’homme vouée à mettre fin à la violence sexuelle, aux représailles des victimes, à la misogynie, aux préjugés sexuels et au racisme dans l’armée et à lutter contre une culture qui lui a permis de persister »- déclare:« À l’heure actuelle, je dirais que l’armée est particulièrement mauvaise pour évaluer la force d’une allégation. Dans la grande majorité des cas, les dirigeants décident de ne rien faire. »

Selon le Rape, Abuse & Incest National Network (RAINN), rien qu’en 2018, 6053 militaires ont déclaré avoir été victimes d’agression sexuelle pendant le service militaire.

En raison du nombre massif d’assauts militaires qui ne sont pas signalés, le ministère de la Défense estime que le nombre réel est plutôt de 20 500.

Hughes a plaidé coupable en échange d’un accord lui permettant; une peine minimale de 13 ans et une libération déshonorante.

En tout, il a été inculpé de deux chefs de viol, deux chefs d’agression sexuelle consommée par voies de fait, un chef d’abus sexuel sur un enfant, un chef d’agression consommée par une batterie sur un enfant, un chef d’accusation de langage indécent et un. compte d’adultère.

Bien que Hughes purge moins de temps que la durée de ses crimes, les survivants qui ont refusé de renoncer à rechercher la justice peuvent ressentir un certain soulagement en sachant qu’il sera derrière les barreaux, même si ce n’est que pour une période de temps relativement courte.

Comme l’a dit Madsen, «cela s’appelle une déclaration de victime, mais je considère que c’est loin de là. C’est mon discours stimulant, la grande finale et mon adieu. Je veux que Randall se souvienne de mes paroles et les traite, c’est-à-dire s’il est capable de le faire.

Si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes victime de harcèlement, d'agression et / ou d'abus sexuels, vous n'êtes pas seul. Visitez RAINN.org pour obtenir des ressources ou appelez le 1-800-656-HOPE (4673).

