L’armée américaine choisit 3 entreprises pour tester la propulsion nucléaire au-dessus de l’orbite terrestre basse

L’Agence des projets de recherche avancée pour la défense (DARPA) a sélectionné trois grandes entreprises spatiales pour la première phase d’un projet plus vaste visant à tester la propulsion nucléaire au-dessus de l’orbite terrestre basse d’ici 2025.

General Atomics, Blue Origin et Lockheed Martin ont chacun reçu des contrats pour la première phase du programme Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO). Alors que la DARPA n’a pas divulgué les valeurs du contrat dans son annonce, le média Space News a rapporté que General Atomics avait reçu 22 millions de dollars, Lockheed Martin 2,9 millions de dollars et Blue Origin 2,5 millions de dollars.

Les équipes ont été sélectionnées en raison de leur capacité à développer et à déployer des systèmes avancés pour les réacteurs, la propulsion et les engins spatiaux, ont déclaré des responsables de la DARPA dans un communiqué. L’agence a particulièrement souligné la nécessité d’une «manœuvre rapide» pour les systèmes militaires, mais a déclaré que cela est difficile dans l’espace avec des systèmes conventionnels.

En rapport: L’armée américaine envisage une fusée thermique nucléaire pour des missions dans l’espace Terre-Lune

« Les systèmes de propulsion spatiale électrique et chimique actuels ont des inconvénients en termes de rapport poids / puissance et d’efficacité de propulsion », a déclaré l’agence dans le même communiqué, ajoutant que la propulsion thermique nucléaire (NTP) devrait résoudre ces problèmes communs.

Les systèmes NTP utilisent des réacteurs à fission qui chauffent les propulseurs (tels que l’hydrogène) à des températures élevées, crachant le gaz à grande vitesse à travers des buses pour la poussée. Le rapport poussée / poids avec NTP est environ 10000 fois plus élevé que les systèmes de propulsion électrique, et l’efficacité du propulseur (également appelée impulsion spécifique) est de deux à cinq fois supérieure à celle des fusées chimiques conventionnelles, ont écrit des responsables de la DARPA dans une description du Programme DRACO.

La première phase du programme comporte deux volets, d’une durée de 18 mois, chaque entreprise poursuivant des voies différentes. La piste A comprend la conception préliminaire du réacteur nucléaire de propulsion thermique, ainsi que le sous-système de propulsion. La piste B créera un «concept de système opérationnel d’engin spatial» pour répondre aux futurs objectifs de la mission, y compris un système de démonstration.

Le développement du réacteur de la piste A sera effectué par General Atomics, tandis que les travaux de la piste B seront poursuivis indépendamment par Blue Origin et Lockheed Martin, a ajouté la DARPA. « La phase 1 de DRACO devrait éclairer les phases de suivi pour la conception détaillée, la fabrication et la démonstration en orbite. Toutes les phases de suivi seront sollicitées par la DARPA dans une prochaine annonce », a déclaré l’agence.

L’annonce de la DARPA de ce mois fait suite à une commande de 14 millions de dollars pour DRACO attribuée à Gryphon Technologies, une société de Washington, DC qui fournit des solutions d’ingénierie et techniques aux organisations de sécurité nationale, en septembre 2020.

La dernière administration de la NASA a également exprimé son intérêt pour le potentiel de la propulsion nucléaire, en particulier pour réduire de moitié le temps de trajet vers Mars à environ trois ou quatre mois, par rapport à la propulsion chimique. L’agence a déclaré qu’elle espérait amener des astronautes sur la planète rouge dans les années 2030.

« Cela change absolument la donne pour ce que la NASA essaie de réaliser », a déclaré l’ancien administrateur de la NASA Jim Bridenstine lors d’une réunion du National Space Council en 2019. « Cela nous donne l’occasion de vraiment protéger la vie, quand nous parlons de la dose de rayonnement lorsque nous voyageons entre la Terre et Mars », a-t-il ajouté.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.