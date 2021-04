L’arme testée par l’US Air Force est littéralement de faire frire des drones potentiellement dangereux

Tous les drones ne sont pas inoffensifs. Les petits appareils à usage récréatif auxquels beaucoup d’entre nous pensent quand nous entendons parler d’un drone ne reflètent pas du tout les capacités que doivent avoir les drones. applications professionnelles ou militaires.

Certains drones à vocation professionnelle peuvent embarquer des caméras pour la topographie et des capteurs LiDAR, voire des réservoirs de plusieurs dizaines de kilos de poids dans lequel, entre autres options, il est possible d’introduire les fluides utilisés pour la fumigation des cultures et des grandes plantations.

Les drones utilisés dans l’armée sont encore plus ambitieux. En fait, ils peuvent être si volumineux et avoir une capacité de charge si élevée que dans ce domaine ils sont souvent identifiés comme véhicules aériens sans pilote. Et, comme on peut le deviner, ils peuvent transporter plusieurs missiles dans le but de permettre la destruction de cibles à distance.

Rien qu’à Madrid, le système anti-drone de la police nationale neutralise en moyenne trois vols non autorisés par jour

Cependant, nous n’avons pas besoin de regarder les drones militaires pour identifier le danger potentiel que l’un de ces dispositifs peut entraîner. S’il est mal utilisé, même un petit drone domestique peut mettre en danger d’autres personnes.

En fait, ce n’est qu’à Madrid que le système anti-drone de la police nationale neutralise en moyenne trois vols non autorisés ils ont la capacité de mettre l’espace aérien en danger réel. Heureusement, il existe de nombreuses façons de combattre les drones potentiellement dangereux.

L’une des ressources dont dispose la police nationale pour les neutraliser sont les fusils fabriqués par HIKVISION qui émettent un signal capable de entraver la communication entre le drone et la télécommande, ainsi que le fonctionnement du GPS. Comme vous pouvez le voir sur cette photo publiée par la police nationale sur son compte Instagram, leur apparence est intimidante.

La solution de l’US Air Force est beaucoup plus agressive

Et il est compréhensible que ce soit le cas. Dans le domaine militaire, comme je l’ai mentionné quelques lignes ci-dessus, un drone peut représenter une menace très sérieuse et mettre en danger la vie de nombreuses personnes. Surtout s’il incorpore une sorte de projectile.

Pour cette raison, il ne suffit souvent pas de le neutraliser en empêchant la communication entre le drone et le poste de commande à distance; il faut l’endommager pour l’empêcher d’effectuer un lancement de projectile. Et cela implique souvent de le détruire.

Pour ce faire, il est possible d’utiliser des projectiles conventionnels, mais en pratique il est très difficile de percuter un drone qui peut être de taille très modérée, et qui, de plus, se déplace généralement à grande vitesse. Pour cette raison l’arme électromagnétique conçu par le laboratoire de recherche de l’US Air Force que vous pouvez voir dans les deux images qui illustrent cet article utilise une stratégie différente.

THOR (Réponse opérationnelle tactique haute puissance), qui est le nom de cet appareil, émet un faisceau hyperfréquence haute puissance qui, comme les dispositifs anti-drone conventionnels, interrompt la communication entre le drone menaçant et le poste de contrôle à distance. Mais ce n’est en aucun cas la seule chose qu’il fait.

De plus, selon ses créateurs, il est capable d’endommager les circuits électroniques des drones sur lesquels il agit, leur empêchant de rester en l’air et de lancer tout type d’attaque. Cependant, pour atteindre son objectif, vous n’avez pas besoin de prolonger l’émission de micro-ondes. Selon l’armée de l’air, il parvient à neutraliser les drones attaquants en seulement une nanoseconde, sa destruction est donc pratiquement instantanée.

Images | US Air Force

Plus d’informations | Le laboratoire de recherche de l’armée de l’air