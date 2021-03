L’Arkansas vient d’adopter un projet de loi interdisant les soins de santé sexospécifiques pour les enfants transgenres

Plus de 80 projets de loi restreignant les droits des trans ont été introduits par les législateurs républicains aux États-Unis jusqu’à présent cette année.

L’Arkansas est le premier État à adopter un projet de loi interdisant aux médecins de fournir des soins médicaux affirmant le sexe aux enfants transgenres.

Lundi (29 mars), le Sénat a voté par 28 voix contre 7 en faveur du projet de loi. La loi SAFE (Save Adolescents From Experimentation) interdit aux enfants trans d’accéder aux traitements hormonaux, aux inhibiteurs de la puberté ou à la chirurgie. Les médecins ne peuvent pas non plus les référer à d’autres prestataires de soins de santé pour un traitement. En outre, les assureurs privés peuvent refuser de couvrir les soins de santé affirmant le genre pour les personnes transgenres de tous âges.

Le projet de loi sera maintenant passé au gouverneur républicain de l’Arkansas, Asa Hutchinson, qui n’a pas confirmé s’il le soutenait ou non. Cependant, vendredi (26 mars), Hutchinson a signé une loi qui permettrait aux médecins de refuser de traiter quelqu’un pour des raisons religieuses ou morales, ce qui, selon beaucoup, pourrait les conduire à refuser des traitements aux patients LGBTQ +.

LIRE LA SUITE: TikTok interdit le mouvement super droit et son créateur



L’Arkansas vient d’adopter un projet de loi interdisant les soins de santé à caractère sexiste pour les enfants transgenres. Photo: Getty Images, DEREK R. HENKLE / AFP via Getty Images

Hutchinson a maintenant cinq jours – dimanche non compris – après que le projet de loi ait atteint son bureau pour le signer ou opposer son veto à la législation avant qu’elle ne devienne loi sans sa signature. Si elle est signée, l’interdiction prendrait effet à la fin de l’été.

L’actrice Laverne Cox a frappé la facture dans une vidéo enregistré pour l’American Civil Liberties Union (ACLU). Elle a déclaré: « C’est épuisant. Je nous encourage à regarder cela dans le contexte de tentatives de longue date pour stigmatiser et marginaliser davantage les personnes trans et faire codifier cette stigmatisation dans la loi.

« Ce n’est pas nouveau. Nous avons vu des factures de salle de bains, nous avons vu d’autres factures les années précédentes, et maintenant nous voyons des factures comme HB 1570, qui criminaliserait les médecins fournissant des soins de santé – des soins de santé médicalement nécessaires – aux enfants. »

Les partisans de la communauté trans se sont également prononcés contre le projet de loi et ont noté l’effet néfaste qu’il aura sur les jeunes transgenres de l’Arkansas.

Horrible. Cela n’arrêtera pas la transition. Tout comme l’interdiction de l’avortement n’arrêtera pas les avortements. Cela arrêtera simplement la transition SAFE. Cela coûtera également plus de vies que nous ne pouvons l’imaginer. C’est tellement dégoûtant et inhumain. Les vies trans comptent. La santé des trans est importante. Les enfants trans sont importants. 💔 https://t.co/i4jknOrOuC – Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) 30 mars 2021

les transphobes ne se contentent pas de dépouiller les femmes trans de femmes et les hommes trans d’être d’hommes comme vous pouvez le voir dans l’Arkansas et dans les États du pays, ils dépouillent les enfants trans du statut d’enfants et, essentiellement, ils dépouillent toutes les personnes trans du statut de personnes. – Raquel Willis (@RaquelWillis_) 30 mars 2021

Bonjour à tous ceux qui n’essaient pas d’interdire les soins de santé à nos jeunes trans. Honte à toi, Arkansas. 🤬 – BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) 30 mars 2021

Je ne pense pas que la personne moyenne se rende compte que le projet de loi de l’Arkansas obligera les familles à fuir l’État. Et ceux qui ne peuvent pas se permettre de partir verront leur corps ou celui de leurs enfants arraché à leur propre contrôle. C’est absolument hideux. – Katelyn Burns (@transscribe) 30 mars 2021

Rien qu’en 2021, plus de 80 projets de loi limitant les droits des trans ont été présentés par des législateurs républicains aux États-Unis – le plus grand nombre de propositions législatives anti-trans jamais déposées en une seule année. La plupart incluent l’interdiction des enfants transgenres de certaines équipes sportives et l’arrêt de leur accès à des soins de santé affirmant le genre.

L’Arkansas, le Mississippi et le Tennessee ont adopté des projets de loi interdisant aux filles et aux femmes transgenres de participer à des équipes sportives scolaires qui ne correspondent pas au sexe assigné aux athlètes à la naissance. Et lundi, la gouverneure républicaine du Dakota du Sud, Kristi Noem, a publié deux décrets limitant la participation aux équipes sportives des écoles féminines et féminines aux personnes assignées à des femmes à la naissance. Cependant, aucune recherche ne suggère que les filles trans ont un avantage concurrentiel.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂