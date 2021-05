L’Argentine interdit l’exportation de viande à un prix inférieur

L’Argentine a trouvé un moyen de faire baisser le prix de la viande sur le marché intérieur: suspendre substantiellement l’exportation du produit. La décision a été annoncée par le président Alberto Fernández et est valable un mois. L’annonce surprenante a été faite sur une brève note et a enflammé l’esprit des éleveurs.

L’idée du gouvernement est d’arrêter la hausse du prix du bœuf, totem alimentaire national, et une inflation modérée, qui a atteint 47,2% au cours des 12 derniers mois. Les producteurs affirment que la réduction des exportations nuira gravement au secteur et réduira davantage les recettes en devises. Comme première mesure de protestation, les éleveurs ont accepté de cesser de vendre de la viande pendant une semaine à compter de jeudi.

La mesure gouvernementale est entrée en vigueur immédiatement. Au marché de l’Hacienda de Liniers, cœur de la filière viande, le prix du kilo est passé de 111,4 pesos (6,23 reais) à 94,6 pesos en quelques heures. Interdire les exportations fonctionne toujours à court terme, car une offre excédentaire est générée sur le marché intérieur. Une autre chose est les conséquences à moyen et long terme. Non seulement les clients sont perdus et la confiance des acheteurs étrangers perdue, mais les producteurs ont tendance à réduire le nombre de bovins en raison du manque de rentabilité. En 2006, lorsque ces mesures contre l’inflation ont commencé à être appliquées, il y avait 62 millions de têtes en Argentine. Aujourd’hui, 15 ans plus tard, il y en a 50 millions.

«Comme avant, il y avait des gens qui achetaient des chemises pour exporter, maintenant il y a des exportateurs qui achètent de la viande et exportent. Tout cela crée une tension des prix qui ne peut plus être maintenue. Nous devons mettre de l’ordre dans ceux qui exportent », a déclaré le président Fernández. Selon lui, les pressions d’achat de la Chine ont conduit à une augmentation des prix et celles-ci ont fini par prévaloir sur le marché intérieur.

Il y a deux ans, le candidat à la présidentielle Alberto Fernández avait déclaré que les exportations étaient une priorité et parfaitement compatibles avec la lutte contre l’inflation. Le président Alberto Fernández semble maintenant penser le contraire. La directrice générale du commerce intérieur, Paula Español, très proche de la vice-présidente Cristina Fernández de Kirchner et de son fils Máximo, prévenait depuis des semaines qu’elle n’hésiterait pas à interdire les exportations pour faire baisser les prix. Sa position l’a emporté. Et il a été immédiatement applaudi par le secteur le plus radical de la coalition au sein du gouvernement. Juan Grabois, dirigeant de la Pátria Grande et représentant des secteurs sociaux les plus exclus, en plus du conseiller du pape François, a salué l’interdiction: «La patrie d’abord».

Mais une partie du péronisme a convenu avec les agriculteurs que l’arrêt des exportations, juste au moment où l’Argentine a besoin du plus de dollars, est une balle dans le pied. Santa Fé est la province dominante du secteur et son gouverneur, le péroniste Omar Perotti, a regretté cette décision. Guillermo Moreno, qui était secrétaire au commerce extérieur avec Cristina Kirchner, a prophétisé que de cette façon Alberto Fernández «finirait comme Fernando de la Rúa», le président qui, le 19 décembre 2001, a dû fuir la Casa Rosada en hélicoptère, laissant derrière lui un pays en pleine effondrement économique et social.

Il reste à voir si le gouvernement sera en mesure de résister aux protestations du secteur rural et de maintenir l’interdiction annoncée pendant un mois. En janvier, il avait déjà interdit l’exportation de maïs pendant 30 jours, mais après une réunion avec les producteurs, il est revenu. Les éleveurs craignent que si le gouvernement passe à autre chose et prolonge la mesure de plus d’un mois, comme il l’a fait en 2006, les marchés essentiels seront irrémédiablement perdus. Par exemple, le marché allemand ne s’est jamais redressé, qui manquait de viande argentine au moment où l’Allemagne accueillait une Coupe du monde.