L’architecte de la prison est toujours libre sur GOG jusqu’à samedi

La vente saisonnière à GOG est officiellement en cours. Cela signifie une longue liste de réductions et de cadeaux sur une base cohérente. Lancer les choses est une offre gratuite Architecte de la prison, le simulateur de construction et de gestion de prison de Logiciel d’introversion.

Tout ce que vous avez à faire pour le réclamer est de visiter le site Web de GOG et de cliquer sur le lien approprié. Pour rien, vous pouvez vous procurer un jeu assez décent où les joueurs peuvent jouer le rôle d’un gardien impitoyable responsable de criminels impitoyables.

Vous devrez prendre des décisions importantes dès le départ, comme où allouer les ressources et comment les cellules de prison devraient être conçues. La liberté vous donne beaucoup de choses à jouer et à maîtriser. Le jeu fait également un excellent travail pour vous faire vous soucier des décisions que vous prenez pour le bien-être de chaque prisonnier.

Vous pourrez étudier attentivement leurs antécédents criminels et décider quelle approche de réadaptation leur convient le mieux. Adoptez-vous une approche empathique et essayez-vous de corriger leur comportement avec des conseils ou l’isolement cellulaire est-il plus approprié?

C’est ce que vous décidez dans un système carcéral en constante évolution avec des enjeux élevés. Il y aura beaucoup de situations de tension qui vous feront peut-être remettre en question votre rôle dans le grand schéma des choses.

Et lorsque vous pensez avoir créé le système carcéral parfait, vous pouvez le tester vous-même en mode évasion. Vous changerez de rôle et deviendrez le prisonnier, en utilisant l’esprit et le timing pour déjouer le système carcéral. Ou vous allez vous balancer.

Si cela ne suffit pas, il existe également un mode en ligne où vous avez accès à des milliers de prisons créées par des joueurs comme vous. Cela vous donne beaucoup de choses à revoir même si vous pensez être un maître d’évasion de prison.

En ce qui concerne les simulations de prison, vous auriez du mal à trouver quelque chose de plus amusant et immersif que Architecte de la prison. C’est une affaire incroyable qui vaut la peine d’accepter GOG. Vous avez jusqu’à samedi pour le revendiquer comme le vôtre pour rien, donc si vous pensez qu’il est temps d’aller en prison, agissez maintenant avant qu’il ne soit trop tard.

Tout au long du mois de décembre, vous pouvez vous attendre à d’autres cadeaux comme celui-ci sur GOG. C’est la destination à visiter si vous souhaitez continuer à ajouter à votre collection. Attendez-vous aussi à beaucoup de variété. C’est quelque chose que les fans attendent d’une plate-forme qui est toujours dans l’esprit généreux en décembre.