L’architecte d’ArrowVerse Greg Berlanti signe un contrat avec Netflix

L’un des producteurs les plus prolifiques d’Hollywood se bat avec Netflix. Greg Berlanti et sa partenaire de production Sarah Schechter ont signé un nouveau contrat de premier plan pour produire des films pour le service de streaming. Cela déplacera Berlanti/Schechter Films vers Netflix, ce qui représente un autre énorme gain pour la société.

Greg Berlanti est connu pour son travail dans le domaine de la télévision, en particulier en ce qui concerne ArrowVerse de The CW, en plus de nombreuses autres émissions. Mais Berlanti/Schechter Films cherche à s’étendre davantage dans l’espace cinématographique et Netflix s’est associé à eux pour y arriver. Aucun projet précis n’a été annoncé pour le moment. Les termes financiers de l’accord n’ont pas non plus été divulgués. Mais cela semble être une affaire riche. Berlanti et Schechter ont dit ceci à propos de l’accord dans une déclaration commune.

« Nous aimons raconter des histoires et au cours des dernières années, nous avons passé un moment incroyable à les raconter avec Ted, Bela et tout le monde chez Netflix du côté de la télévision et nous ne pourrions pas être plus excités d’avoir la chance de commencer notre relation avec Scott et son équipe du côté du film. Nous avons été tellement impressionnés par la maison des cinéastes que Scott et tout le monde y ont construit (c’est un retour littéral à la maison pour Sarah puisqu’elle et l’incroyable Kira Goldberg étaient autrefois colocataires). Nous avons hâte de rouler retroussons nos manches et mettons-nous au travail en créant un large éventail d’histoires émouvantes, divertissantes et percutantes pour le vaste public mondial de Netflix. »

Alors que les guerres du streaming se sont intensifiées ces dernières années, Netflix a verrouillé des talents clés avec d’énormes offres. Shonda Rhimes, Ryan Murphy et, plus récemment, Steven Spielberg, ne sont que quelques-uns des autres grands noms qui ont conclu des accords avec le géant du streaming. Greg Berlanti et Sarah Schechter ajoutent encore à cette liste impressionnante. Le responsable des films mondiaux de Netflix, Scott Stuber, a déclaré ceci.

« Greg et Sarah sont passionnés par la narration et ont un grand sens du talent. Comme en témoigne leur travail prolifique sur les séries, ils défendent un large éventail de projets et nous avons hâte de travailler sur des films à tous les niveaux avec eux. »

Greg Berlanti a actuellement un record de 14 émissions à l’antenne. Il a actuellement un accord global massif en place avec Warner Bros. Television. Outre des émissions comme The Flash, Supergirl et Riverdale sur The CW, il est également derrière Doom Patrol, Prodigal Son et The Flight Attendant, entre autres. Il est aussi derrière Toi, qui est devenu un énorme succès sur Netflix. Sarah Schechter, quant à elle, est une cadre de longue date chez Berlanti Productions qui a été promue présidente et partenaire l’année dernière.

Côté cinéma, Greg Berlanti a réalisé Amour, Simon et le club des cœurs brisés. Son entreprise est également à l’origine du blockbuster de Ryan Reynolds gars libre, qui devrait arriver plus tard cet été. Certains des autres films qu’ils ont en préparation incluent mon policier, Alice et Freda pour toujours et La difficulté me trouve. Cette nouvelle nous parvient via Deadline.

Sujets: Arrowverse