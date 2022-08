L’arbre de « Woo, un avocat extraordinaire » qui a 500 ans d’histoire

Sans doute « Woo, un avocat hors norme» (« Extraordinary Attorney Woo » en anglais) est devenu l’un des La série non anglophone la plus populaire de Netflix. En plus de rester dans le Top 10 de la plateforme de streaming, les fans de la fiction avec Park Eun-bin n’arrêtent pas de parler de chaque détail de la série sud-coréenne.

De ce que Park Eun-bin a fait pour devenir l’avocat Woo, ce que signifie le titre de la série, qu’est-ce que le trouble du spectre autistique, ce que signifie la salutation particulière entre le personnage principal et sa meilleure amie, pourquoi Woo relie tout aux baleines.

La dernière chose qui a retenu l’attention des fans de « Woo, un avocat hors norme » est un arbre ancien qui est apparu dans l’un des épisodes de la fiction coréenne. Après avoir combattu le projet du gouvernement local de construire une route à travers la ville de Sodeok-dong, Woo et ses collègues gagnent l’affaire et font nommer l’arbre monument naturel.

Dans la série de Netflixle grand arbre se trouve dans la ville fictive de Sodeok-dong, mais saviez-vous que l’arbre existe, il est situé dans le village de Dongbu dans la ville méridionale de Changwon et pourrait être désigné monument naturel grâce à la popularité de « Procureur extraordinaire Woo”.

Woo et sa meilleure amie visitant l’arbre ancestral dans « Woo un avocat extraordinaire » (Photo : Netflix)

À QUOI RESSEMBLE LE VRAI ARBRE APPARAISSANT DANS « WOO, UN AVOCAT EXTRAORDINAIRE » ?

Selon Deadline, l’administration sud-coréenne du patrimoine culturel a indiqué qu’elle avait l’intention de désigner un micocoulier vieux de 500 ans présenté dans la série sud-coréenne comme monument naturel.

En 2015, l’arbre connu sous le nom de « micocoulier d’Asie de l’Est de Bukbu-ri, Changwon » a été déclaré protégé en 2015, mais l’entité susmentionnée prévoit de mettre à niveau son statut de monument naturel après une augmentation du nombre de visiteurs quotidiens.

« Nous avons pleinement confirmé les valeurs historiques, académiques et paysagères du micocoulier, combinées à la valeur patrimoniale immatérielle du Dangsanje (rituel une fois par an devant l’arbre) du village», a déclaré un responsable de l’Administration du patrimoine culturel.

Le micocoulier qui a beaucoup attiré l’attention depuis son apparition dans « Woo, un avocat hors norme» mesure 16 mètres de hauteur et 6,8 mètres de circonférence, et a une extension de couronne de 27 mètres.

L’entité en charge recueillera des avis pendant 30 jours pour le transformer en Monument Naturel. Pour l’instant, il avançait dans un communiqué : «Nous pensons que l’arbre a une valeur en tant que patrimoine culturel compte tenu de sa forme, de son âge et de ses conditions de croissance. Nous allons bientôt commencer une inspection sur place avec des experts, des représentants du gouvernement local et des résidents et décider de le désigner ou non comme monument naturel.”.