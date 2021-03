L’Arabie saoudite, qui règne sur le pétrole, opte pour l’hydrogène – construisant une usine de 5 milliards de dollars pour le fabriquer

Le pétrole touche à sa fin, littéralement et métaphoriquement. Avec les énergies renouvelables comme seul avenir viable, des pays comme Arabie Saoudite ils vont devoir se réinventer, surtout si leur économie repose principalement sur l’exportation de pétrole. Ils proposent déjà des alternatives, et l’un d’eux est cDevenez le plus grand exportateur … d’hydrogène.





Selon Bloomberg, le royaume est construire une usine de 5 milliards de dollars qui sera en mesure de créer de l’hydrogène carburant pour l’exportation. Le secteur de l’hydrogène est l’un des plus florissants aux côtés de l’électricité, car il s’agit d’une alternative convaincante aux combustibles fossiles. Cependant, il ne dépend pas tant du sort de l’endroit où il se trouve que le pétrole, mais il peut être fabriqué n’importe où dans le monde. En d’autres termes, l’Arabie saoudite a maintenant de la concurrence lorsqu’il s’agit d’être un exportateur.

En conséquence, entre autres, le pays a décidé de parier sur l’hydrogène. Pour cela, il construira ce qui devrait être la plus grande usine d’hydrogène au monde. Pour réaliser cet exploit, l’usine estime qu’elle produira environ 650 tonnes d’hydrogène par jour.

De Neom au reste du monde

Helios, le nom que l’usine recevra, sera situé à Neom. On a déjà parlé de Neo à l’occasion, il s’agit de la mégalopole que l’Arabie saoudite est en train de construire au milieu du désert. Une mégalopole qui, espèrent-ils, fonctionnera entièrement aux énergies renouvelables et dans laquelle le royaume saoudien investit des milliards pour la concrétiser. La ville futuriste disposera d’une multitude de technologies de pointe comme promis, comme l’ensemencement du cloud ou le contrôle de l’intelligence artificielle.

De Neom est l’endroit où ils devraient commencer à partir tonnes et tonnes d’hydrogène par jour. Pour ce faire, ils utiliseront une méthode d’électrolyse, qui n’a pas tout à fait convaincu tout le monde. Il s’agit essentiellement de prélever de l’eau de mer (H2O) et de séparer ses particules en hydrogène d’une part (H2) et en oxygène d’autre part (O2). Pour faire fonctionner l’usine, ils utiliseront des énergies renouvelables, viables grâce aux vents et au soleil dans le désert saoudien.

De Neom au reste du monde. Le principal objectif de cette usine est l’exportation d’hydrogène, comme en témoigne Bloomberg. Avec la baisse du pétrole au cours des prochaines années, l’hydrogène pourrait se développer en remplacement des exportations d’Arabie saoudite. Bien sûr, ils estiment que les 650 tonnes d’hydrogène par jour qu’ils espèrent extraire équivaut à environ 15 000 barils de pétrole. Actuellement, l’Arabie saoudite exporte environ sept millions de barils par jour.

Via | Bloomberg et WSJ

Plus d’informations | NÉOM