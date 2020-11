Lara Trump est une ancienne productrice de télévision américaine, bien que, bien sûr, elle soit surtout connue pour être l’épouse d’Eric Trump et la conseillère de campagne de son beau-père, Donald Trump.

Elle et Eric ont deux enfants ensemble, Carolina Dorothy Trump et Eric L. Trump.

Il y a de nouvelles rumeurs que Lara Trump envisage de se présenter au Sénat en Caroline du Nord – mais sont-elles vraies?

Lara Trump est-elle candidate au Sénat?

Lara Trump pourrait se présenter en 2022.

Apparemment, Lara Trump prévoit de se présenter aux élections en 2022 lors de la course au Sénat en Caroline du Nord.

Elle aurait prévu de se présenter à ce moment-là parce que le mandat du sénateur Richard Burr se termine alors et qu’elle espère prendre sa position.

Burr est en fonction depuis 15 ans et a déclaré publiquement qu’il ne voulait pas continuer à être sénateur.

Lara Trump est originaire de Caroline du Nord.

Lara Trump est née à Wilmington, en Caroline du Nord et y partage son temps, il est donc logique qu’elle veuille occuper un poste dans la région.

Elle a obtenu son baccalauréat de la NC State University. Après des études, elle a été productrice de télévision pour Édition intérieure et était également un entraîneur personnel et un chef professionnel.

En 2016 et 2020, elle a été conseillère de campagne auprès de son beau-père, Donald Trump.

Elle a aidé à faire campagne pour lui en Caroline du Nord lors de rassemblements pour sa réélection.

Il y a d’autres candidats qui lorgnent sur la position du Sénat.

Il y a une myriade d’autres candidats républicains qui cherchent également à occuper le siège de Burr.

Mark Meadows, 29e chef de cabinet de la Maison Blanche et ancien membre du Congrès de Caroline du Nord, pourrait être intéressé à se présenter.

Mark Walker peut également être un candidat potentiel. C’est un politicien et pasteur qui sert de représentant américain pour la Caroline du Nord.

Walker a également été choisi pour diriger le comité d’étude républicain en 2017 et il a été vice-président de la conférence républicaine de la Chambre en 2019.

Pat McCrory, ancien gouverneur de Caroline du Nord, pourrait également chercher à se présenter. Il a été le 74e gouverneur de la Caroline du Nord de 2013 à 2017 ainsi qu’un homme d’affaires et animateur de radio.

Lara Trump a défendu avec véhémence son beau-père Donald Trump.

Dans le passé, Lara Trump s’est publiquement moquée de Joe Biden pour son bégaiement.

Lors d’un rassemblement dans l’Iowa, Lara Trump a déclaré: « Je me sens un peu triste pour Biden … Je suis censé vouloir qu’il échoue à chaque tournant, mais chaque fois qu’ils se tournent vers lui, je me dis: ‘Joe peux-tu Sortons-le? Sortons les mots Joe. « »

Lara Trump a également défendu publiquement son beau-père pour nombre de ses commentaires scandaleux. Plus précisément, Donald Trump discutait du gouverneur du Michigan Gretchen Whitmar lors de son rassemblement et a dit: «Vous devez demander à votre gouverneur d’ouvrir votre État, d’accord? Et ouvrez vos écoles. Ouvrez vos écoles. Les écoles doivent être ouvertes, non? »

Quand le public a commencé à chanter Llock her up » [in reference to Whitmer] et au lieu de calmer le public, le président Trump s’est joint à «Verrouillez-les tous».

En ajoutant de l’huile sur le feu, Lara Trump a défendu les déclarations incendiaires de son beau-père en disant: «Il ne faisait rien, je ne pense pas, pour inciter les gens à menacer du tout cette femme. Il s’amusait à un rassemblement Trump.

