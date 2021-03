Lara Croft et Neymar Jr sont les invités de la saison 6 de Fortnite

Le protagoniste de Tomb Raider et le footballeur du PSG seront les invités vedettes de cette saison 6 de Fortnite. Lara Croft et Neymar!

Bien que nous n’ayons pas vu l’apparition de Neymar, le footballeur brésilien sera présent dans la saison 6 de Fortnite. La saison dernière, nous avons eu beaucoup de personnages invités, mais le Predator et le Predator étaient l’invité vedette du Battle Pass. Et c’est ça «neneos», pour pouvoir avoir Neymar et Lara Croft dans Fortnite Chapter 2 Saison 6 il faut passer par la boite et acheter le Battle Pass.

Sans ce pass, qui coûte moins de 7 euros, nous ne pourrons pas avoir ces personnages dans notre répertoire de peaux. Lara Croft peut être obtenue à partir de maintenant si nous jouons et montons de niveau. À partir du niveau 15, nous aurons le premier skin Lara. Cet aspect est le même qu’il présente dans les derniers opus de la saga Tomb Raider tandis qu’au niveau 22 son apparence est celle qu’il a présentée à l’occasion du 25e anniversaire. Nous avons également Lara avec un look plus classique, mais pas la polygonale Lara Croft de PlayStation et SEGA Saturn.

Comme je l’ai déjà dit, Neymar dans Fortnite est toujours un mystère. Mais si nous allons à la partie du Battle Pass où ils nous montrent les missions que nous devons faire pour l’avoir, nous voyons que nous avons 43 jours pour le déverrouiller aujourd’hui.

Cette saison 6 de Fortnite a commencé à être disponible aujourd’hui. Après une mise à jour dans toutes ses versions, nous avons vu comment l’agent Jones a tenté de fermer le point zéro ou au moins d’éviter un désastre. La saison 6 de Fortnite sera disponible jusqu’au 8 juin 2021.