L’approbation de la FDA de Pfizer poussera-t-elle les gens à obtenir le vaccin COVID ?

La FDA a officiellement approuvé le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 et même Donald Trump approuve l’efficacité du vaccin.

Le vaccin, qui sera désormais commercialisé sous le nom de Comirnaty, a initialement obtenu une autorisation d’urgence en décembre 2020 mais n’avait pas reçu le sceau d’approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis.

Cette décision s’accompagne d’exigences en matière de vaccins qui seront prises par les hôpitaux, les collèges, les entreprises et d’autres organisations.

Cette approbation de la FDA peut même contrecarrer certaines hésitations vis-à-vis du vaccin. Beaucoup espèrent que maintenant que le vaccin Pfizer est approuvé, il n’y aura aucune excuse pour ne pas se faire vacciner.

L’approbation de la FDA de Pfizer poussera-t-elle les gens à se faire vacciner contre le COVID-19 ?

Cette nouvelle approbation officielle par la FDA du vaccin Pfizer signifie que les gens ne peuvent pas utiliser l’excuse qu’il est « expérimental ».

C’était peut-être la peur des personnes non vaccinées, mais l’approbation montre que nous sommes allés si loin dans le monde de la science et de la technologie que nous sommes en fait en mesure de créer un vaccin officiel approuvé par la FDA après presque 2 ans.

Selon la commissaire par intérim de la FDA, Janet Woodcock, cela signifie que « le public peut être très confiant que ce vaccin répond aux normes élevées de sécurité, d’efficacité et de qualité de fabrication que la FDA exige d’un produit approuvé ».

Le vaccin Pfizer approuvé par la FDA signifie que les personnes qui reçoivent le vaccin peuvent avoir confiance qu’il est sûr et protégera contre les effets du COVID.

De nouvelles études indiquent que, dans l’ensemble, les vaccins COVID ont une efficacité de 55 % contre l’infection au COVID-19, de 80 % contre l’infection asymptomatique et de 90 % ou plus contre l’hospitalisation.

Les vaccins sont nécessaires pour réduire les décès dus au COVID-19.

Même si les personnes vaccinées peuvent toujours contracter le COVID-19, le cas récents de percée pourrait être le résultat de la diminution de l’immunité vaccinale après six mois ou plus, du fait de ne pas porter de masque par précaution, et de la variante Delta hautement contagieuse.

Cependant, même avec des infections à percée, il a été prouvé que le vaccin prévient l’hospitalisation et la mort.

Selon les données du CDC, la grande majorité des personnes décédées même après avoir reçu le vaccin étaient des personnes dont le système immunitaire était affaibli et 74% étaient également des adultes de 65 ans et plus.

L’hésitation à la vaccination doit être contestée maintenant alors que la propagation du covid et de la nouvelle variante Delta continue de croître.

La désinformation continue d’alimenter le refus des vaccins.

L’autre menace pour les personnes non vaccinées n’est pas seulement le covid, mais aussi la propagation de la désinformation. Le Dr Vivek Murthy, chirurgien général du président Biden, a déclaré récemment que la vitesse, l’échelle et la sophistication de la propagation de la désinformation « ont un impact sur notre santé ».

« Cela se produit en grande partie, en partie, aidé et encouragé par les plateformes de médias sociaux. »

Le bureau du chirurgien général est même allé jusqu’à publier un avis officiel indiquant que la désinformation est « une menace urgente » pour la santé publique.

Facebook a été fortement critiqué pour son rôle possible dans la désinformation sur COVID-19. La plate-forme de médias sociaux aurait retardé son premier rapport trimestriel sur la « transparence du contenu » afin de dissimuler 3 mois de contenu préoccupant.

Le rapport obtenu du NY Times a révélé que le lien le plus consulté était un article de presse suggérant que le vaccin contre le coronavirus était à blâmer pour la mort d’un médecin de Floride.

Ils ont également découvert que « The Epoch Times », un journal anti-Chine qui diffuse des théories du complot de droite, était la 19e page la plus populaire pour les 3 premiers mois de 2021.

« The Epoch Times » a également promu les théories du complot QAnon et diffusé des allégations trompeuses sur la fraude électorale avant l’élection présidentielle de 2020.

Si ce n’est pas déjà fait, écoutez les professionnels de la santé et les agences gouvernementales sur tout ce qui concerne les coronavirus, faites attention aux algorithmes en ligne et croyez tout ce que vous voyez sur Facebook, et s’il vous plaît, une fois pour toutes, faites-vous vacciner.

