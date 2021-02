L’application YouTube Android prend en charge la diffusion vidéo 4K HDR: tout ce que vous devez savoir

23 févr.2021 16:22:01 IST

Google a enfin ajouté la prise en charge de la vidéo 4K HDR pour l’application YouTube Android. Les utilisateurs pourront regarder des vidéos en résolution 4K à 60FPS avec HDR sur les appareils, à condition que les vidéos soient téléchargées à cette résolution et prennent en charge HDR, selon un rapport par Police Android. Jusqu’à présent, la prise en charge du 4K HDR n’était disponible que pour les utilisateurs d’iPhone, tandis qu’Android n’avait accès qu’à une résolution de 1440 pixels. Avec le support 4K, les utilisateurs peuvent télécharger des vidéos en 2160 pixels (ou 4K) avec HDR sur les téléphones Android. Pour changer la résolution, les utilisateurs devront appuyer sur le menu à trois points et vérifier la lecture vidéo dans la résolution la plus élevée.

Notez que les vidéos en résolution 4K consomment beaucoup de données qui pourraient ralentir la vitesse d’Internet et pourraient tout aussi bien affecter la batterie du smartphone. La fonctionnalité semble inutile pour les téléphones limités à une résolution d’affichage de 1080p ou 720p, car vous pourriez gaspiller votre bande passante. Le streaming de contenu de résolution plus élevée donnera à la vidéo un aspect un peu plus net sur l’écran, techniquement sans différence de résolution.

La différence sera difficile à voir sur les petits écrans de smartphone par rapport aux ordinateurs, mais c’est une belle étape de la part de Google pour donner la possibilité aux utilisateurs.

Le premier signe de la fonctionnalité a été mis en ligne il y a quelques jours, le 15 février, suivi de rapports venir vite et épais. Maintenant que les appareils ont une option, quel que soit le pays, le compte ou la version de l’application, la fonctionnalité sera largement déployée. Pour bénéficier de la prise en charge de la lecture 4K HDR, les utilisateurs devront mettre à jour l’application YouTube à partir de Google Playstore. Si vous avez besoin de la mise à jour immédiatement sur vos appareils Android, téléchargez simplement la version APK Mirror de l’application et utilisez la fonctionnalité immédiatement.

