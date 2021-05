L’application Snap Story Studio annoncée permettra aux utilisateurs iOS de modifier des histoires, des vidéos Spotlight

21 mai 2021 19:34:25 IST

Snapchat, à cette année Sommet des partenaires Snapchat, a introduit l’application Story Studio pour les créateurs. L’application est destinée à éditer des vidéos qui seront spécifiquement pour la plate-forme de partage de photos. le Studio d’histoire L’application aidera les gens à éditer des vidéos au format vertical qui est très populaire en ce moment. Cela s’avérera utile pour sa section Spotlight, qui permet aux gens de publier de courtes vidéos et agit comme un rival pour TIC Tac et de nombreuses applications vidéo courtes disponibles.

L’application permettra aux utilisateurs d’ajouter diverses modifications telles que le rognage, les sons, les autocollants et les filtres aux vidéos. Les utilisateurs pourront également consulter des informations sur les tendances via Snapchat insights et parcourez les différents objectifs de Snapchat.

Avec l’aide de l’application, les créateurs pourront partager les vidéos éditées directement sur Snapchat en appuyant sur le bouton intégré ou sur d’autres applications de médias sociaux.

Snapchat Studio d’histoire L’application sera disponible gratuitement pour les utilisateurs iOS plus tard cette année. Cependant, il n’y a pas de mot sur sa disponibilité pour les utilisateurs d’Android.

En plus de cela, Snapchat a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour sa section Spotlight. Les utilisateurs peuvent désormais facilement télécharger des vidéos éditées via des applications d’édition avancées et la possibilité de regarder / publier du contenu via le Web.

https://story.snapchat.com/spotlight

De plus, Lens Studio a été mis à jour avec de nouveaux outils.

