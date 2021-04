L’application pour trouver une pharmacie où prendre un tampon rapide

Plus d’un an après l’épidémie de pandémie de coronavirus, trouver un moyen de faire un prélèvement diagnostique n’est plus aussi impossible que dans les premiers mois. En effet: il y a quelques semaines je écouvillons rapides Ils viennent administré en pharmacie et ils garantissent des résultats rapides et adéquats pour un dépistage rapide, mais pas aussi précis que ceux des homologues moléculaires. Le problème est peut-être plutôt de trouver une pharmacie ouverte capable de fournir le service demandé: pour répondre à ce besoin, en Lombardie il y a une application qui vous permet de trouver des pharmacies de garde les filtrer à travers le critère de la disponibilité ou non de prélèvements à réaliser sur place.

Baptisé Pharmacie ouverte, l’application est disponible pour les téléphones Android et les iPhones depuis plusieurs années maintenant, et est née dans le but de groupe dans une seule base de données géolocalisée les heures de travail de toutes les pharmacies de la région. Avec l’avènement de la pandémie et la disponibilité des écouvillons dans les pharmacies, le logiciel s’est doté d’une fonctionnalité qui l’a rendu plus utile que jamais: un filtre qui permet uniquement aux magasins proposant le service de collecte d’apparaître sur la carte. Analyse. d’échantillons nasaux pour la détection de l’antigène Sars-CoV-2.

Comment télécharger et utiliser l’application Open Pharmacy

L’application peut être téléchargée gratuitement sur les téléphones Android via le Google Play Store et sur les iPhones via l’App Store d’Apple. Une fois ouvert, il accueille les utilisateurs avec un carte des alentours où toutes les pharmacies ouvertes sont affichées sous la forme d’icônes vertes. La partie supérieure de l’interface vous permet d’affiner votre recherche à travers plusieurs critères: a adresse spécifique pour scanner la zone environnante pour les pharmacies ouvertes, un bouton qui vous permet d’afficher même des entreprises fermées au moment de la recherche et une clé pour régler l’heure où vous souhaitez visiter la pharmacie.

Le bouton Sélectionnez l’heure ouvre une fenêtre en bas de l’écran, dans laquelle vous pouvez saisir les coordonnées de temps souhaitées. L’application propose des options par défaut dans une heure, dans deux heures et aujourd’hui à 18 heures, au cas où vous décideriez de vous rendre à la pharmacie à la fin de la journée de travail. Alternativement, vous pouvez choisir une date et une heure de votre choix: dans tous les cas, le bouton Rechercher finalise l’opération et affiche les pharmacies ouvertes à l’heure souhaitée sur la carte.

Le filtre pour trouver des écouvillons rapides

Le bouton le plus important à prendre en compte pour trouver les pharmacies habilitées à administrer des prélèvements rapides, cependant, est le dernier dans la partie supérieure de l’écran principal, qui porte le libellé Sélectionnez les services. En appuyant dessus, vous ouvrez un nouvel écran où il est possible de spécifier le type de service que vous recherchez – entre tampon rapide garanti sous le régime SSR, ou fourni à tous les particuliers. La sélection d’une ou des deux catégories affiche sur la carte les pharmacies qui proposent les prélèvements rapides choisis, ainsi que les autres critères géographiques et temporels qui peuvent avoir été précédemment sélectionnés.

L’avertissement dans ces cas – comme l’indique l’application – n’en est qu’un: assurez-vous de tomber dans les catégories identifiés par la région pour les prélèvements rapides SSR, ou contacter la pharmacie pour réserver en utilisant les contacts qui apparaissent en bas de l’écran en le sélectionnant sur la carte.

