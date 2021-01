L’application pour smartphone OnePlus Band devrait s’appeler OnePlus Health: rapport

Tendance FP07 janv.2021 17:00:42 IST

OnePlus a récemment annoncé officiellement le lancement de son bande de fitness qui est censé s’appeler OnePlus Band. Maintenant, un pronostiqueur a révélé que l’application compagnon du groupe de fitness sera appelée Santé OnePlus. La nouvelle application portable aidera les utilisateurs à rester connectés avec leurs bandes tout en intégrant des commandes. On s’attend à ce que l’application soit également la connexion directe aux écouteurs OnePlus et à la prochaine smartwatch. Tipster Mukul Sharma, qui avait auparavant donné un aperçu de la spécifications du groupe, a tweeté la dernière mise à jour mercredi.

Bientôt, il a donné des informations supplémentaires sur le produit. Selon Sharma, le OnePlus Band sera livré avec un bracelet noir hors de la boîte et les autres couleurs seront vendues séparément. Auparavant, il a été dit que la firme proposerait plusieurs variantes de couleur pour le groupe. En outre, le diffuseur a déclaré que les utilisateurs pourront personnaliser leur groupe avec des images personnalisées à l’aide de l’application OnePlus Health.

Par conséquent, en plus de suivre les pas que l’on a parcourus, les calories qu’ils ont brûlées, entre autres, l’application aidera également les utilisateurs à personnaliser leurs données.

Pour l’instant, il a été rapporté que l’France serait le premier pays à obtenir le bracelet de suivi de la condition physique de OnePlus. Avec un écran AMOLED de 1,1 pouce, le groupe prendrait en charge 5 ATM. Il a également reçu un indice de résistance à l’eau IP68 et est livré avec une surveillance de la saturation sanguine SpO2. Avec un moniteur de fréquence cardiaque 24h / 24 et 7j / 7 et un système de suivi du sommeil, l’appareil est censé durer jusqu’à 14 jours avec une seule charge. L’une des caractéristiques les plus importantes du groupe est peut-être les 13 modes d’exercice qu’il propose.

Des rapports ont suggéré que le prix du produit serait inférieur à 3000 Rs, dans la même gamme que le Xiaomi Mi Band 5.

