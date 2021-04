L’application PlayStation Phone obtiendra plus de fonctionnalités dans la prochaine mise à jour

L’application PlayStation officielle sur les smartphones a été massivement améliorée lorsqu’elle a été rénovée pour coïncider avec le lancement de la PS5, et elle va maintenant être encore améliorée avec des mises à jour « dans les semaines à venir ». L’ajout de titre sera la possibilité de gérer le stockage de votre console à partir de l’appareil sans même avoir à démarrer le système. Le blog PlayStation n’entre pas dans les détails, mais nous devons supposer que vous pourrez supprimer les titres PS5 et PS4 à la volée et potentiellement les déplacer entre les emplacements de stockage. Les jeux PS5 peuvent être stockés en externe à partir de demain, après tout.

La mise à jour vous permettra également de rejoindre une session multijoueur sur PS5 depuis l’application, de comparer les listes de trophées avec vos amis et de trier et filtrer les produits sur le PS Store. Cela s’ajoute aux fonctionnalités qui ont déjà été mises à jour récemment, notamment la liste de souhaits tant attendue, les notifications lorsque vos amis se connectent et la possibilité de modifier votre statut en ligne. L’application est disponible au téléchargement dès maintenant sur les magasins d’applications Google Play et Apple.

Des ajouts sympas? Des ajouts sympas en effet. Utilisez-vous régulièrement l’application pour téléphone PlayStation? Partagez ce que vous pensez de ces nouvelles fonctionnalités dans les commentaires ci-dessous.