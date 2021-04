L’application PlayStation officielle enregistre jusqu’à 100 millions d’installations sur les appareils mobiles

L’application PlayStation officielle de Sony a piraté 100 millions d’installations sur les appareils mobiles – et cela uniquement via le Play Store de Google. C’est un nombre impressionnant qui a sans aucun doute été renforcé par la popularité de la PS5, lancée en novembre.

Par souci de contexte, la PS4 s’est vendue à ce jour environ 115 millions d’unités. Et comme l’application PlayStation est conçue pour être un logiciel compagnon, il est juste de supposer qu’un grand nombre de propriétaires de console auront l’application sous la main.

Et pour être juste, cela fait un petit compagnon décent; vous pouvez accéder à des éléments tels que le PlayStation Store, les messages et votre liste d’amis depuis votre téléphone. Ce n’est en aucun cas parfait, mais Sony a récemment déclaré qu’il ajouterait plus de fonctionnalités dans les futures mises à jour.

