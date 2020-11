l’application MIUI notes teste une fonction que vous allez adorer

Les cartes mentales aident à structurer les informations d’une manière beaucoup plus visuelle et facile à comprendre.

L’application Notes de Xiaomi va très loin et la firme chinoise fait de gros efforts pour l’optimiser au maximum. Il y a quelques mois, nous vous dévoilions déjà une petite astuce pour créer des notes accessibles uniquement avec un mot de passe, et aujourd’hui nous avons appris qu’une autre fonction très intéressante est en cours.

Ainsi, selon plusieurs internautes, Xiaomi testerait en phase bêta une nouvelle fonction de création dans son application notes avec laquelle il pourrait être Développer des cartes mentales pour structurer les idées.

Tout en un seul clic

Les premières impressions de la fonction de mind mapping sont positives et son fonctionnement semble assez intuitif, car en un seul clic, la carte mentale sera créée automatiquement. Avec cet outil, Xiaomi cherche à ce que ses utilisateurs puissent vous exprimer de manière plus graphique tandis que la structure est aussi simple que possible pour une visualisation et une compréhension ultérieures.

Évidemment, Xiaomi met la structure mais, pour l’instant, vous devriez continuer à penser et à ajouter des idées. De la société asiatique, ils assurent que c’est un moyen de placer les informations beaucoup plus efficace et que cela aide renforcer la réflexion utile.

