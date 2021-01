L’application Microsoft Lists qui permet aux utilisateurs de catégoriser les données dans des listes est désormais disponible pour les utilisateurs iOS

21 janv.2021 15:47:43 IST

Microsoft a commencé à faire le Listes Microsoft application disponible sur iOS. Les utilisateurs peuvent désormais télécharger le Suite Microsoft Office 365 app d’Apple Magasin d’applications. Comme son nom l’indique, l’application permet aux utilisateurs d’organiser le travail et les informations dans des listes. Il est prévu de créer des modèles séparés et des couleurs différentes. Les utilisateurs peuvent également créer, modifier et partager la liste avec d’autres. Selon un blog de Microsoft, les utilisateurs peuvent désormais créer des listes à partir de la page d’accueil, conserver des éléments dans la liste des favoris et partager les liens de leurs listes avec d’autres.

Le blog ajoute que l’on peut suivre et gérer les listes, peu importe d’où elles travaillent. Il existe également un onglet récent et une option d’affichage de la liste pour faciliter la recherche de listes. Microsoft permet également aux utilisateurs de modifier les listes en mode hors connexion. On peut également capturer et ajouter des photos avec le support du code QR.

Il existe différents modèles prêts à l’emploi dans l’application qui peuvent être personnalisés à l’aide de l’option de tri, des filtres et de leur regroupement. Le mode sombre peut être choisi par les utilisateurs ainsi que l’orientation paysage. L’entreprise promet une sécurité et une conformité des données intégrées de niveau entreprise. En outre, une prise en charge de la gestion des appareils Intune avec les stratégies de gestion des appareils mobiles (MDM) et de gestion des applications mobiles (MAM) a été revendiquée par Microsoft.

Le blog a en outre déclaré que pour se connecter, l’organisation de l’utilisateur doit disposer d’un abonnement commercial Office 365 qui comprend SharePoint. L’équipe est susceptible de partager prochainement des améliorations spécifiques à l’iPad. Le message a également informé les utilisateurs qu’ils travaillaient sur un Listes Microsoft application pour Android qui pourrait se concrétiser plus tard cette année.

En outre, Microsoft a mentionné que l’application Lists peut prendre jusqu’à 24 heures pour «se déployer complètement dans l’App Store» après la publication du blog mardi. Au cas où un utilisateur ne verrait pas l’application dans le Magasin d’applications maintenant, il leur est conseillé de réessayer plus tard.

.

