L’application Immuni a été téléchargée 5 millions de fois, mais ce n’est toujours pas suffisant

Avec la nouvelle augmentation du nombre d’infections qui est enregistrée en Italie ces dernières semaines, le coronavirus revient à parler car il ne s’est pas produit depuis des mois. Dans le même temps, cependant, l’un des outils qui pourrait être le plus utilisé pour contenir la menace est resté essentiellement inutilisé: c’est leApplication immunitaire, qui après avoir été lancé en juin de cette année était téléchargé seulement 5 millions de fois. La nouvelle étape franchie a été annoncée par le compte Twitter de l’application, en parlant de succès, même si en réalité l’idéal serait qu’à partir de ces prochains jours beaucoup d’autres personnes se persuadent de télécharger le logiciel.

La croissance d’Immuni

L’application Immuni a été téléchargée presque immédiatement par des centaines de milliers de personnes, atteignant le plafond de 2 millions de téléchargements en un peu plus de dix jours. Depuis lors, le rythme de diffusion de l’application a naturellement commencé à ralentir, mais presque à s’arrêter au milieu de l’été, probablement en raison du revers dans la progression de l’épidémie. L’augmentation des infections e la réouverture prochaine des écoles et le retour aux activités normales de travail Cependant, cela nécessite un renversement de tendance, si vous voulez vraiment compter sur Immuni comme un outil utile pour lutter contre le coronavirus.

Le terrain d’essai dans les mois à venir

Le nombre de téléchargements de l’application recommence à croître au regard des craintes de ceux qui ont remarqué l’augmentation du nombre de cas de Covid-19 et veulent savoir immédiatement s’ils ont été en contact avec un potentiel positif. L’importance d’Immuni va cependant bien au-delà de la protection personnelle: aujourd’hui, les utilisateurs alertés par le système de pistage peuvent prélever des écouvillons plus rapidement que dans les mois de crise, et si c’est le cas, s’isoler en interrompant la chaîne des infections. Au cours des dernières semaines, l’application Immuni a aidé à identifier et à éteindre plus d’une épidémie dans l’œuf, tout en étant utilisée récemment. plus de 10 pour cent de la population. Il faut dire que les rues des grandes villes sont encore semi-désertes, les salles de classe des écoles sont vides et les transports en commun sont habitables: bientôt l’outil devra être plus précis et plus puissant, et pour le devenir il faut se répandre sur les smartphones des Italiens.

Ceux qui ont voulu et développé Immuni savaient que l’utilité de l’application il se révélerait dans les mois à venir et pas immédiatement après le verrouillage. Pour se préparer à ce test, il faut cependant que le logiciel ait déjà été téléchargé et activé partout avant que les niveaux de circulation des personnes ne reviennent à ceux typiques de septembre-octobre. En ce sens, le nombre de 5 millions de téléchargements est un bon point de départ, mais rien de plus: il doit s’accompagner d’un restyling et d’une nouvelle campagne intense de promotion de l’application, qui éteint les craintes d’intimité des plus méfiants et convainc les plus fatalistes que l’application n’est pas seulement pour eux, mais pour tous la communauté.