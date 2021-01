L’application Immuni a échoué – le gouvernement a aussi oublié

NETATMO Capteur intérieur NETATMO Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent

Qualité de l'air - Taux d'humidité - Température - Niveau de bruit - Notifications et mesures sur smartphone via l'application mobile - Vous voulez offrir à votre famille une maison aussi saine que possible ? Le Healthy Home Coach de Netatmo a été conçu pour vous guider. Qu'il s'agisse du niveau sonore le