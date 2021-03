L’application Google TV vous permettra d’utiliser votre mobile comme télécommande

L’application Google TV pour Android transformera votre smartphone en télécommande, mais cette fonctionnalité n’est pas encore opérationnelle pour le moment.

Le géant américain Google concentre une grande partie de ses efforts sur améliorer l’application Google TV et après avoir su qu’il inclura un mode « basique » pour éliminer les fonctions intelligentes de ses téléviseurs, on sait maintenant qu’il intégrera une fonctionnalité qui nous permettra utilisez notre terminal mobile comme télécommande.

La télécommande Android TV sera intégrée à l’application Google TV

Comme ils l’ont découvert dans 9to5Google, l’application Google TV pour Android vient de recevoir une mise à jour qui inclut une fonction de contrôle à distance qui, apparemment, remplacera l’application de contrôle à distance Android TV actuelle.

Depuis des années, de nombreux utilisateurs utilisent l’application de télécommande Android TV pour les appareils de contrôle tels que les téléviseurs ou TV Box, qui n’a pas été mis à jour depuis, ni plus ni moins que, Avril 2017.

Récemment, l’application Google TV pour les terminaux Android vient de recevoir une mise à jour vers la version 4.25 et à l’intérieur ont été trouvés des signes de un système pour coupler notre terminal avec un appareil compatible.

Dans les tests effectués, il était possible d’activer le processus d’appairage sur un smartphone, mais l’application ne trouve aucun appareil auquel se connecter via Wi-Fi ou Bluetooth, quelque chose qui semble indiquer que cette nouvelle version de l’application n’est pas encore pleinement fonctionnelle.

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, l’application Google TV se connectera à d’autres appareils avec le système d’exploitation Google pour les téléviseurs via Bluetooth ou Wifi, tout comme le faisait l’application Android TV d’origine. Mais cette nouvelle télécommande sera plus simple d’utilisation car nous n’aurons plus besoin d’une seconde application pour pouvoir contrôler notre télévision ou notre TV Box.

Comme on peut le voir, ce nouveau logiciel pour téléviseurs est un pari d’avenir pour l’entreprise basée à Mountain View, puisque prévoit de l’amener sur de nombreux autres appareils dans les années à venir, après l’avoir lancé sur le nouveau Chromecast avec Google TV.

