L’application Google Météo reçoit un thème de conception «  Material You  » sur Android: rapport

Zodiac Réchauffeur piscine Zodiac Red Line Modèle - Red Line 3 - jusqu’à 20m3

Réchauffeur piscine Zodiac Red Line Plus Meilleur rapport qualité/prix parmi les réchauffeurs Zodiac La gamme de réchauffeurs Red Line Plus est fabriquée en Europe avec des matériaux de qualité depuis plus de 15 ans. C’est l’un des modèles les plus fiables du marché car l’exigence de la marque Zodiac est totale en terme de qualité de fabrication. Les brides EDPM haute résistance, le raccordement électrique surmoulé Hypalon ou le thermoplongeur fabriqué en titane anticorrosion, sont autant d’atouts qui assurent à Red Line une durée de vie importante. Le choix de la puissance du réchauffeur dépendra essentiellement du volume d’eau à chauffer. Pour une piscine de 20m³, 3kW de puissance seront suffisants tandis que pour 60m³ il vous faudra préférer une puissance de 9kW pour un résultat satisfaisant. Votre réchauffeur Red Line est un appareil pré-cablé qui ne nécessite pas de coffret de commande et qui dispose aussi d’un thermostat avec précision de 0,5°C, d’un affichage digital et d’une temporisation pour une utilisation facile. N’hésitez pas à consulter notre tableau de caractéristiques détaillées pour faire le choix le plus adapté à votre bassin. Avantages Puissances : de 3 kW à 12 kW Installation facile Thermostat de précision réglable et programmable via un affichage digital Limiteur haute température à sécurité positive Raccordements électriques surmoulés Hypalon Contrôleur de débit Contacteurs de puissance Appareil complet, précàblé ne nécessitant pas de coffret de commande Caractéristiques techniques Modèle 3 kW 6 kW 9 kW 12 kW tri Volume maximum conseillé* 20 m³ 40 m³ 60 m³ 80 m³ Alimentation Monophasée 230 V Triphasée 400 V Intensité absorbée (A) 14 27 40 18 Débit d’eau minimum 5 m³/h Débit d’eau maximum 30 m³/h Raccordement hydraulique 1/2 unions PVC diamètre 63 + réduction diamètre 50mm Fabrication Européenne Garantie 2 ans * volume recommandé pour un bassin privé dans une zone de climat tempéré avec utilisation d’une couverture isotherme et pour un usage sur la période du 15 mai au 15 septembre. Dimensions Garantie légale de conformité et des vices cachés : 2 ans