L’application Google Maps sur Android pour obtenir un thème sombre qui se trouvera sous un nouveau menu « Apparence »: Rapport

Tendance FP07 sept. 2020 15:57:55 IST

Google travaille enfin sur l’introduction d’un mode sombre pour son Google Maps app. Bien qu’elle soit encore en cours de développement, la variante thématique pourrait bientôt baisser considérablement pour les utilisateurs d’Android.

Experts à 9to5Google décompilé la dernière version du Plans application téléchargée sur le Play Store par Google. Lors de la décompilation des fichiers APK, l’équipe a vu diverses lignes de codes suggérant que l’entreprise travaille sur la fonction de mode sombre. Cependant, il est possible que Google ne propose jamais la fonctionnalité.

Bien qu’il soit surprenant de savoir, Plans est l’une des rares applications Google à ne pas avoir le thème sombre. Cependant, cela pourrait changer avec la dernière mise à jour. La version 10.50 de l’application comporte diverses chaînes de code qui font référence aux «paramètres du mode sombre».

Apparemment, un nouveau menu «Apparence» dans la barre de paramètres est en cours de développement, dans lequel les utilisateurs trouveront trois options – Par défaut sur le thème de l’appareil, le thème sombre ou le thème clair. Selon le rapport, le mode sombre sera indépendant de l’apparence de la navigation. La dernière version comportait également des éléments et des icônes «Nuit».

À l’heure actuelle, un mode sombre est disponible dans l’application, mais il ne fonctionne qu’en mode de navigation. Un utilisateur peut activer l’option en allant dans les «Paramètres de navigation», puis en sélectionnant le «Jeu ​​de couleurs» présent sous l’onglet «Affichage de la carte». Ici, les utilisateurs doivent activer la bascule qui lit «Nuit». Les autres options possibles sont «Automatique» et «Jour». Cette fonctionnalité était introduit en octobre 2019.

Le dernier rapport parle d’un mode sombre qui présentera chaque carte dans la version la plus sombre. Cela signifie que chaque rue et chaque nom de lieu, ainsi que diverses épingles et icônes doivent être ajustés afin qu’ils restent visibles mais aussi apaisants pour les yeux. L’article ajoute qu’un mode complètement nouveau ne sera pas aussi simple que d’inverser les couleurs. Pendant ce temps, les utilisateurs peuvent choisir la teinte gris foncé standard de Google au lieu de la teinte blanche pour une visualisation confortable.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂