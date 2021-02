L’application Google Fit permettra désormais aux utilisateurs de Pixel de mesurer la fréquence cardiaque et respiratoire à l’aide de la caméra du smartphone

05 févr.2021 13:28:34 IST

Google a dévoilé jeudi une application de fitness mise à niveau qui utilise les capacités de la caméra du smartphone pour mesurer la respiration et la fréquence cardiaque. Google Fit utilise déjà des capteurs de smartphone pour déterminer la distance parcourue par les gens ou le nombre de calories qu’ils ont brûlées, mais de nouvelles fonctionnalités déployées sur les téléphones Google Pixel ajouteront du pouls et de la respiration aux données de santé analysées par l’application. Les capteurs et les logiciels qui permettent de prendre de superbes photos avec des smartphones ou d’adapter automatiquement la vidéo en streaming à la façon dont les combinés sont tenus peuvent être utilisés pour détecter la respiration et le rythme cardiaque, selon les technologies de santé de Google chef d’équipe Shwetak Patel.

«Nous voyons de plus en plus d’appareils intelligents contenant de plus en plus de capteurs», a déclaré Patel, mettant en avant le smartphone comme le plus omniprésent.

« Les mêmes capteurs peuvent être utilisés pour la santé et le bien-être. »

Une modification à venir le mois prochain au En forme L’application conçue pour les smartphones Pixel fabriqués par Google utilisera des capteurs de caméra pour détecter la poitrine d’une personne qui bouge pendant qu’elle respire, en calculant sa fréquence respiratoire.

Placer le bout du doigt sur l’objectif permettra En forme Utilisez une caméra pour déterminer à quelle vitesse le cœur d’une personne bat en fonction de la façon dont la couleur de la peau change lorsque le sang est pompé, ont expliqué les membres de l’équipe. Le traitement des données est entièrement effectué sur les smartphones et les utilisateurs auront la possibilité d’enregistrer les résultats en toute sécurité dans leurs comptes dans les centres de données Google.

La En forme L’application permet aux utilisateurs de définir des objectifs d’activité ou de santé et intègre l’intelligence artificielle pour les accompagner sur la manière d’atteindre les objectifs.

« Si vous pensez aux soins de santé, le voyage ne se termine pas à l’hôpital », a déclaré Patel.

« C’est vraiment ce voyage continu alors que vous vivez votre vie quotidienne, et pouvoir vous donner des commentaires et mesurer votre bien-être général est une chose importante. »

Google prévoit d’ajouter prochainement les fonctionnalités aux versions de En forme pour les autres smartphones fonctionnant avec le logiciel Android, et éventuellement sur l’application pour les appareils iPhone.

Des accessoires connectés tels que des bracelets de suivi d’activité ou des pendentifs sont déjà utilisés pour suivre les modes de vie en pensant à la santé. Apple a fait de la santé un argument de vente pour sa smartwatch, qui dispose d’un éventail de fonctionnalités, notamment des électrocardiogrammes et la mesure des niveaux d’oxygène dans le sang.

Google n’a pas spécifié de plans pour un jour gagner de l’argent grâce au En forme app.

.

