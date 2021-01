L’application de trading Robinhood accusée d’avoir vendu automatiquement les actions des utilisateurs après avoir interdit les actions GameStop – Rapports

Après avoir interdit à ses utilisateurs d’acheter plusieurs actions volatiles, y compris des actions de GameStop, l’application de trading Robinhood aurait été surprise en train de vendre les actions de ses utilisateurs contre leur gré et, ce faisant, de réduire leur valeur.

Les utilisateurs de Twitter ont rapporté jeudi avoir vu leurs actions GameStop vendues et leurs positions fermées, Robinhood justifiant la vente en raison de «Risque déraisonnable».

Les commerçants qui ont tenté d’annuler la vente ont reçu un message leur indiquant que la vente ne pouvait pas être annulée, « Comme nous l’avons placé pour atténuer le risque sur votre compte. »

À ce stade, même si quoi @RobinhoodApp fait des ventes forcées de € GME est * techniquement * légal en raison des termes de leur contrat d’utilisation, ils ont mis le feu à toute confiance avec leur base d’utilisateurs. Qui mettrait de l’argent dans une plateforme de trading en qui il n’a pas confiance? – Max Burns (@themaxburns) 28 janvier 2021

Plus tôt dans la journée, Robinhood a interdit l’achat d’actions € GME, € AMC, € BB et € NOK (GameStop, AMC Theatres, Blackberry et Nokia), après que les petits commerçants les aient récupérés, gonflé leur valeur et se soient enrichis en infligeant des pertes dévastatrices aux hedge funds de Wall Street, qui avaient parié une fortune sur le déclin de ces entreprises.

Les utilisateurs de Robinhood ont été indignés et ont accusé la société de «Manipulation de marché», mais même après le dépôt d’un recours collectif contre Robinhood, l’équipe de l’application est apparemment allée plus loin et a commencé à vendre les actions de ses utilisateurs sans leur consentement.

Les ventes forcées présumées sont survenues après que de nombreux commerçants amateurs qui ont fait passer la valeur de l’action de GameStop d’environ 18 dollars en décembre à plus de 450 dollars jeudi matin ont refusé de vendre de leur propre chef.

S’ils avaient vendu lorsque Robinhood avait interdit l’achat, le marché aurait été inondé d’actions dont la valeur aurait diminué, étant donné que moins de clients auraient pu les acheter.

Donc, Robinhood est une arnaque. Ils protègent les fonds spéculatifs, leur permettant de clôturer leurs shorts à un prix inférieur en empêchant les clients de Robinhood d’acheter davantage d’actions, ce qui fait baisser les prix. https://t.co/TjyFGsjKI9 – Mark Dice (@MarkDice) 28 janvier 2021

Les ventes forcées ont apparemment eu le même effet. Le cours de l’action de GameStop est passé d’environ 240 € avant que les utilisateurs ne commencent à recevoir les notifications à 430 € lorsque la vente apparente a commencé, avant de retomber à environ 220 € par la suite. Au moment de la rédaction de cet article, Robinhood n’avait pas officiellement reconnu les ventes automatiques signalées.

Plus la valeur des actions en question est faible, moins les fonds spéculatifs de vente à découvert perdent lorsqu’ils rachètent les actions qu’ils ont initialement empruntées. En ligne, les commentateurs ont accusé Robinhood de faire l’enchère de Citadel Securities, une société basée à Chicago qui gère la majorité des transactions de l’application et a également renfloué Melvin Capital, un fonds spéculatif au bord de la faillite par la montée en flèche de GameStop.

Dans l’ensemble, l’establishment financier a réagi avec indignation à la montée en flèche de ce qui était auparavant considéré comme des stocks morts. Les initiés de l’industrie se sont tournés vers la télévision pour dénoncer les investisseurs amateurs, les milliardaires de fonds spéculatifs ont demandé au gouvernement d’intervenir en leur nom et les entreprises d’investissement ont renfloué leurs collègues vendeurs à découvert qui ont perdu des dizaines de milliards de dollars lorsque les actions ont augmenté, au lieu de chuter. comme ils l’ont prédit.

La fureur de Wall Street, cependant, a uni plusieurs côtés de la boussole politique par défi. Les femmes démocrates du Congrès Rashida Tlaib et Alexandria Ocasio-Cortez de l’« escouade » progressiste ont appelé à des audiences du Congrès sur les allégations de Robinhood « manipulation. »

LIRE LA SUITE La controverse GameStop a mis AOC et Trump Jr sur la MÊME PAGE contre Wall Street – mais a paniqué MSM salue les traders Reddit comme ALT-RIGHT MOB

Le républicain texan Ted Cruz a également apporté son soutien, tandis que le milliardaire excentrique Elon Musk – l’un des premiers défenseurs des commerçants amateurs – a répondu « absolument » aux appels à enquête d’Ocasio-Cortez.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré mercredi que la secrétaire au Trésor Janet Yellen était «Surveiller la situation.»

Cependant, Yellen a pris plus de 800 000 € en «frais de parole» de Citadel. Interrogé jeudi sur la question de savoir si Yellen se récuserait d’avoir conseillé le président Joe Biden sur la situation, Psaki n’a pas répondu par oui ou par non, déclarant à la place que Yellen était « L’un des experts de renommée mondiale sur les marchés, sur l’économie, » et cela «Cela ne devrait être une surprise pour personne à qui elle a été payée pour donner son point de vue et ses conseils avant d’entrer en fonction.»

Excellente question de Nandita Bose de . à Psaki si Treasury Sec. Janet Yellen se récuserait des discussions sur #Robin des Bois voir comment elle a prononcé des discours rémunérés devant le fonds spéculatif Citadel. Psaki esquive b / c Yellen est « l’un des experts de renommée mondiale sur les marchés » pic.twitter.com/3paPVMv846 – Curtis Houck (@CurtisHouck) 28 janvier 2021

