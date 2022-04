L’application de navigateur centrée sur la confidentialité de DuckDuckGo est enfin disponible pour les utilisateurs de Mac

13 avril 2022 12:38:10 IST

Dans un grand coup de pouce pour la confidentialité en ligne contre les grandes technologies, l’application de navigation centrée sur la confidentialité de DuckDuckGo est disponible en tant que produit bêta pour les utilisateurs de Mac. La seule mise en garde est que les utilisateurs devront s’inscrire sur une liste d’attente avant d’obtenir l’accès.

Pour ceux qui ne connaissent pas DuckDuckGo, il s’agit d’une application de navigation Web extrêmement populaire qui utilise le propre moteur de recherche de DuckDuckGo par défaut, qui bloque les trackers Web et traite les cookies inutiles et intrusifs, et permet également aux utilisateurs de nuke leurs données de navigation personnelles avec un simple clic. La meilleure chose à propos de l’utilisation de DuckDuckGo est que, parce que vous ne laissez aucun « cookie », vous ne recevez aucune publicité gênante pendant que vous naviguez.

Selon DuckDuckGo, leur application et leur moteur de recherche sont actuellement équipés pour traiter plus de 50 % des sites et les supprimer de leurs cookies et autres mécanismes de suivi, tout en sélectionnant automatiquement les options qui bloquent ou minimisent les cookies du reste de l’Internet. Ils travaillent également à étendre considérablement leur couverture à mesure que le programme bêta progresse.

Les utilisateurs auront également accès à un flux de confidentialité sur leurs pages d’accueil qui informera les utilisateurs du type de trackers déployés par les sites qu’ils ont visités. De plus, il ne téléchargera pas de contenu sur des sites Web qui placent des trackers dans du contenu intégré. Au lieu de cela, les utilisateurs recevront une notification les avertissant d’un éventuel suivi et indiquant s’ils souhaitent continuer à consommer le contenu.

DuckDuckGo affirme également qu’il est un peu plus rapide que Chrome pour Mac sur certaines performances graphiques majeures et qu’il utilise 60 % de RAM et de données en moins que Chrome.

Le seul problème dans les travaux est que vous devez vous inscrire sur une liste d’attente afin d’accéder à la nouvelle application pour Mac. Pour ce faire, vous aurez besoin d’un appareil mobile qui dispose déjà de l’application DuckDuckGo (qui peut être téléchargée gratuitement sur Android et iOS). Accédez aux paramètres, puis sélectionnez l’option DuckDuckGo for Desktop dans la section Confidentialité.

Après cela, vous devrez attendre de recevoir une notification sur l’application avec un code d’invitation. En utilisant ce code, les utilisateurs pourront télécharger le navigateur pour leur Mac.

Un produit similaire est également en préparation pour les PC Windows. Bien que les utilisateurs de PC puissent utiliser le moteur de recherche de DuckDuckGo et leurs extensions pour tous les navigateurs basés sur Chromium, ils ne se voient pas encore proposer un navigateur Web dédié qui possède déjà les principales fonctionnalités de DuckDuckGo.

