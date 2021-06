L’application de bande-annonce de l’abandon du jeu PS5 étrange retarde l’application à vendredi

La saga bizarre autour du jeu PlayStation 5 Abandoned a pris un autre tournant au cours des dernières 24 heures alors que Blue Box Game Studios retarde l’application de bande-annonce associée au titre jusqu’à vendredi. Il devait initialement être mis en ligne sur le PS Store demain. Cela est dû à des problèmes de localisation, affirme le développeur néerlandais. UNE tweet confirmant la nouvelle a également déclaré: « L’application démarrera avec une introduction pour vous présenter son objectif et comment utiliser l’application. »

En réponse aux questions sur la plateforme de médias sociaux, le mystérieux compte Twitter explique alors l’application PS5 hébergera « toutes les bandes-annonces et les révélations de gameplay. Chacune d’entre elles sera disponible dans l’application une fois qu’elles seront disponibles individuellement. Je peux confirmer que cet été, certaines d’entre elles seront disponibles ». Il n’y a donc aucune garantie que nous verrons quelque chose de nouveau du jeu à la fin de cette semaine. L’application étrange est simplement conçue pour être le guichet unique pour toutes les choses abandonnées.

L’application Abandoned:Trailers a été retardée de trois jours. En raison de problèmes de localisation, nous avons dû le retarder. Toutes mes excuses pour cela. Lancement vendredi 25 ! Également:

L’application démarrera avec une introduction pour vous présenter son objectif et comment utiliser l’application. – BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) 20 juin 2021

Le prochain détail important est que le jeu n’est censément pas du tout une exclusivité PS5, avec le même profil Twitter indiquant qu’il sera lancé sur PC « finalement ». Et enfin, après que de nombreux messages aient été envoyés sur son compte PSN personnel, le « patron » du studio Hasan Kahraman a répondu à une demande d’informations par une note vocale. Il a déclaré: « Non, le teaser nous n’avions pas beaucoup de temps, donc Sony voulait quelque chose de très rapide. Nous devions donc montrer quelque chose et ce n’était pas du tout le jeu. Donc le jeu sera différent. »

Si vous vous demandez de quoi diable nous parlons, nous vous recommandons d’abord de consulter notre aperçu complet de l’histoire folle jusqu’à présent, puis de lire les dernières mises à jour du week-end dernier. Avec ces dernières révélations prises en compte, il semble que la conversation change à un point où la plupart des adeptes conviennent que Hideo Kojima n’est en aucun cas impliqué dans ce désordre. Il y a encore des croyants dans le train #TeamReal, mais nous pensons que la déception n’est pas si loin. Certains pensent même que tout cela pourrait être une grosse arnaque.

Espérons que Blue Box Game Studios publiera une sorte de mise à jour substantielle sur le jeu à l’avenir, car nous craignons que le drame de pré-sortie entourant Abandoned se révèle beaucoup plus divertissant et intéressant que le produit final. Peut-être qu’un gameplay approprié pourrait nous donner un peu d’espoir. Où tombez-vous maintenant? Croyez-vous toujours que Hideo Kojima est derrière tout cela ou est-ce une situation trop suspecte ? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.