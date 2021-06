L’application de bande-annonce abandonnée est encore retardée, cette fois en août

Cela devient ridicule, n’est-ce pas ? Blue Box Game Studios a maintenant retardé la mystérieuse application de bande-annonce abandonnée jusqu’en août, citant des bugs de dernière minute et des problèmes de localisation. L’application PlayStation 5 devait initialement arriver sur le PS Store à un moment donné aujourd’hui après le premier retard plus tôt cette semaine. « L’application n’est pas encore tout à fait là », affirme Hasan Kahraman.

Ce n’est que la prochaine tournure d’une histoire qui continue de nous gêner. Nous ne savons pas comment quelqu’un peut continuer à croire que Hideo Kojima est impliqué d’une manière ou d’une autre en raison de la méfiance de tout cela. « Les deux dernières semaines ont été vraiment stressantes pour nous. L’équipe est très fatiguée. Nous espérions sortir l’application aujourd’hui et je sais que beaucoup d’entre vous l’attendaient avec impatience. Merci beaucoup pour cela, nous apprécions vraiment Cela. Cependant, j’ai décidé de retarder l’application jusqu’en août. C’est à ce moment-là que la première bande-annonce sera également publiée. «

Une mise à jour de Hasan : pic.twitter.com/vpFN81YDXL– BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) 25 juin 2021

Vous devez vous demander si un jeu existe même à ce stade. Kahraman dit que l’application a été retardée en raison de bugs et de problèmes de localisation, ce dernier étant cité comme la raison du retard de l’application de mardi à aujourd’hui. Il est alors assez suspect de le repousser jusqu’en août, en l’annonçant dans une vidéo Twitter. Surtout quand Blue Box Game Studios prétend que Sony est impliqué dans le projet. Sauf que ce n’est absolument pas le cas.

Il fut un temps où nous nous sentions désolés pour le développeur, alors qu’Internet se précipitait pour trouver des liens ténus entre Abandoned et Hideo Kojima. Mais cette attention doit maintenant se concentrer sur s’il y a du jeu ici. Nous vous rappelons qu’aucune seconde d’Abandoned n’a été montrée – la bande-annonce était composée d’actifs Unreal Engine bon marché que tout le monde peut acheter. « Non, nous n’avions pas beaucoup de temps pour le teaser, alors Sony voulait quelque chose de très rapide. Nous devions donc montrer quelque chose et ce n’était pas du tout le jeu. Le jeu sera donc différent », avait précédemment affirmé Kahraman.

Est-ce une grosse arnaque ?