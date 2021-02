L’application AR «  For All Mankind: Time Capsule  » augmente la série d’histoire de l’espace alt

Une nouvelle application de réalité augmentée sert de pont entre la première et la deuxième saison de «For All Mankind», la série alternative d’histoire spatiale Apple TV + qui explore ce qui aurait pu changer si les Soviétiques avaient été les premiers à mettre une personne sur la lune.

Dans « Pour toute l’humanité: Time Capsule , » maintenant disponible via l’App Store d’Apple , les utilisateurs peuvent découvrir une boîte virtuelle de souvenirs personnels appartenant à Danny Stevens (joué par Casey Johnson), le fils des astronautes Gordo et Tracy Stevens (Michael Dorman et Sarah Jones). L’application utilise la caméra de l’iPhone ou de l’iPad pour donner l’impression que les articles de Danny sont dans le propre réglage de l’utilisateur, de sorte qu’ils soient assis sur un vrai bureau ou dans la même pièce que l’utilisateur.

Mettant en vedette les talents vocaux de Johnson et Dorman, ainsi que les co-stars Cynthy Wu (en tant que meilleur ami de Danny et camarade d’un astronaute) et Krys Marshall (en tant qu’astronaute Danielle Poole), l’application permet aux utilisateurs de découvrir une partie de ce qui s’est passé. entre les événements de l’ère Apollo de la première saison et la prochaine ère de la navette spatiale. La saison 2 est diffusée dans le monde entier avec le premier des 10 épisodes le 19 février, suivi d’un nouvel épisode chaque semaine, tous les vendredis, sur Apple TV +.

« Quand nous avons conçu le spectacle pour la première fois, nous voulions voir le programme spatial que nous n’avons pas obtenu . Pour vraiment raconter cette histoire, il a fallu plusieurs années, plusieurs décennies pour vraiment regarder au fur et à mesure de l’Apollos à la navette vers Mars et au-delà « , a déclaré Ron Moore, créateur et producteur exécutif de la série. » Nous avons décidé très tôt en tant que groupe d’écriture que la structure de la série serait, chaque saison, nous avancerions d’environ 10 ans. «

« For All Mankind: Time Capsule » se déroule en 1980, six ans après la fin de la première saison et trois ans avant saison deux ramasse. Certains des éléments spécifiques à la période avec lesquels les utilisateurs peuvent interagir comprennent un lecteur VHS, une mixtape, un ordinateur Apple II et (si vous utilisez les derniers modèles d’appareils Apple équipés d’un scanner LIDAR) un projecteur de diapositives.

Chaque appareil offre un aperçu des événements de la première saison, ainsi que des indices sur ce qui va suivre.

Grâce à une nouvelle expérience AR interactive, les fans de « For All Mankind » peuvent rejoindre Danny Stevens alors qu’il examine des souvenirs pleins de détails sur la vie hors écran des personnages et du monde de la série de courses spatiales, où chaque objet raconte une histoire. (Crédit d’image: Apple TV +)

« Il y a tellement de détails sur les personnages et le monde plus large de ‘For All Mankind’ que [we] tout simplement pas le temps ou l’espace pour les obtenir dans les épisodes. Nous avons donc parlé d’élargir l’histoire au-delà des épisodes et que AR et VR [augmented and virtual reality] serait comme un excellent moyen pour cela », a déclaré le producteur Ben McGinnis à collectSPACE.com.

« Il y a donc beaucoup de bons conseils et œufs de Pâques dans [the app]. Il y a des rappels pour la première saison, ainsi que des choses qui attendent avec impatience la saison deux. C’est un moment spécifique en 1980, et c’est spécifique à la maison des Stevens », a déclaré McGinnis.

Il existe également des éléments de RA qui récapitulent comment le course spaciale entre les États-Unis et l’Union soviétique s’est poursuivie au-delà du premier atterrissage sur la lune dans le contexte de «For All Mankind». Les notes de cours d’études sociales de Danny, par exemple, reflètent certaines des notes que Moore a notées lors de la création de la série.

L’application « For All Mankind: Time Capsule » comprend des rappels de la première saison de la série Apple TV +, y compris ce modèle virtuel d’un module lunaire Apollo. (Crédit d’image: Apple TV +)

« Une des toutes premières choses que j’ai écrites pour la série était une chronologie alternative maîtresse qui prenait des pages, et nous y brodons depuis », a déclaré Moore. «C’était fondamental, pensais-je, que si vous racontiez un autre morceau d’histoire comme celui-ci [to know] quelle est la chronologie, quelle est la séquence des événements. L’aficionado d’histoire en moi a eu envie de s’amuser faire toute une histoire alternative de la fin du XXe siècle. «

Dans le cadre de cela, l’application «Pour toute l’humanité: Time Capsule» comprend également des clips d’actualités télévisées filmés dans le même format que ceux qui sont inclus dans les deux saisons.

Les bulletins d’information inclus dans l’application «Pour toute l’humanité: Time Capsule» jettent un nouvel éclairage sur les événements marquants de la vie de Danny, Gordo et Tracy Stevens, en révélant davantage sur le monde alternatif de la série Apple TV + et sur ce qui se passe dans la deuxième saison. (Crédit d’image: Apple TV +)

« Les bulletins de nouvelles sont quelque chose que j’aime dans la série. Nous en avons tourné beaucoup et inévitablement ils seraient épurés et réduits. [as] vous ne pouvez pas vraiment passer du temps. Pour moi, personnellement, je trouve cet aspect de l’histoire alternative vraiment fascinant à voir – les bulletins de nouvelles de la période sont faits d’une manière alternative. J’ai donc toujours voulu l’inclure dans n’importe quel format avec lequel nous jouions dans la RA », a déclaré Moore.

« For All Mankind: Time Capsule » permet aux fans de la série d’aller un peu plus loin dans le cadre de la série, a déclaré Moore à collectSPACE.

«Si vous êtes un fan de la série et que vous vous intéressez au monde de« For All Mankind », c’est une perspective alléchante», a-t-il déclaré. « Il y a une partie de vous qui veut juste en savoir plus – veut juste en savoir un peu plus que ce que la série TV vous dit ou veut voir ce qui se cache derrière cette porte, ou ce que ce message aurait pu être, ou quoi d’autre se passe dans la vie des personnages. Donc, pour les fans, cela offre un moyen de s’immerger dans cet univers une autre étape. «