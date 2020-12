L’application Apple TV arrive sur Chromecast et Android TV: derrière, c’est quand il était étrange de voir un service Apple sur les appareils Google

Google annonce que L’application Apple TV sera disponible pour Chromecast avec Google TV au début de 2021. C’était l’un des rares grands services qui manquait, puisque la plateforme Google a les séries et les films de Netflix, HBO ou Amazon Prime Video, mais pas le contenu d’Apple TV +, disponible pour les produits de Fire TV d’Apple et d’Amazon, mais sans possibilité d’accès officiel à partir du Chromecast.

Comme prévu, pour accéder au contenu, vous aurez besoin d’un abonnement payant (4,99 € / mois) à Apple TV +. Si nous sommes des utilisateurs abonnés, tout le contenu du service de streaming Apple sera accessible depuis le Chromecast avec Google TV.

Le support officiel d’Apple TV ne se résume pas à une application. Google explique que Le contenu de l’Apple TV sera intégré aux services de recommandation de Google TV, rendant l’expérience de ce service équivalente à celle d’autres comme YouTube ou Netflix.

L’arrivée de l’application permettra aux utilisateurs de Chromecast et d’Android TV d’accéder à la bibliothèque iTunes, ainsi qu’aux chaînes Apple TV auxquelles elle est abonnée.

Comme l’explique Google, l’application Apple TV sera disponible sur Chromecast pour Google TV au début de l’année prochaine et bientôt disponible sur les appareils Android TV. Ce n’est pas étonnant, car début novembre, Sony et son Android TV ont annoncé l’arrivée de l’application Apple TV. L’annonce d’aujourd’hui peut être comprise comme la démarche de Google pour rendre officielle la compatibilité entre le service d’Apple et sa plateforme.

Il commence à prendre du retard lorsqu’il était étrange de voir un service Apple sur la plate-forme Google. Quelque chose est en train de changer. Il y a une semaine, Apple Music est arrivé aux haut-parleurs intelligents de Google.

La compatibilité entre les services Apple et Google suit les lignes des demandes de la Commission européenne avec sa nouvelle norme pour les services numériques, qui promeut la l’interopérabilité entre les grandes entreprises. Avec l’arrivée d’Apple TV + sur Chromecast et Google TV, les utilisateurs ont une raison de moins de s’inquiéter lorsqu’ils choisissent le produit sur lequel parier.

