L’application Appareil photo Google ne stockera plus vos photos de portrait dans des dossiers séparés

La dernière mise à jour de l’application Appareil photo de Google ne stockera plus vos photos de portrait dans des dossiers séparés. Cela aidera les utilisateurs à éviter l’encombrement et à économiser beaucoup d’espace organisationnel sur leurs appareils.

Selon un rapport de Police Android, les Version 7.5 de l’appareil photo n’a aucun problème de sous-dossiers facilitant la navigation dans le gestionnaire de fichiers du téléphone ou dans une application d’image tierce. Auparavant, avec chaque couple d’images de portrait, l’application créait elle-même un dossier distinct. Alors que l’une des images contenait les images originales, l’autre image était celle avec un traitement d’arrière-plan flou appliqué.

Actuellement, cette mise à jour n’est disponible que dans la version bêta, qui peut être téléchargée sous forme de fichier APK. De plus, la caméra 7.5 n’est compatible qu’avec Android 11. Le rapport ajoute que le système de tri est également devenu plus convivial. Désormais, l’original non flou se termine par -02 au lieu de commencer par «00000», permettant ainsi le tri de plusieurs portraits par nom.

La nouvelle façon d’enregistrer des images obtient également une couche supplémentaire de clarté avec l’utilisation d’un séparateur de soulignement entre la date et l’heure de l’image. Il a également signalé que les photos animées recevront un «MP» écrit avant l’extension .jpg, tandis que les photos de Night Sight auront un «NIGHT» écrit dans le format de sauvegarde par défaut. Cela améliore considérablement les avantages de l’utilisation de l’application. De plus, l’ancien préfixe «IMG» pour l’image sera remplacé par le préfixe «PXL» pour Pixel, ajoutant ainsi une impression d’identité de marque dans les images capturées.

