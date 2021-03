L’application Android plante toujours, Google publie le correctif System Webview: comment résoudre le problème

Depuis hier, de nombreux application pour android ils posent des problèmes inattendus et fermeture brusquement – ce qu’on appelle aller dans le jargon crash. Cela arrive à Gmail, arrive à Chrome et d’autres applications dans le monde de Google, mais aussi des logiciels qui n’ont pas grand-chose à voir avec la maison Mountain View: même la banque à domicile et la messagerie ne sont pas épargnées, et leurs dysfonctionnements mettent des millions d’utilisateurs dans le monde en crise. La cause est un bogue dans Android System Webview: un composant clé d’Android utilisé pour afficher des pages Web. Heureusement, la faille a déjà été fermée, mais pour accélérer la solution du problème il est possible de recourir à un simple stratagème.

Android System Webview est un composant d’Android qui permet aux applications installées d’afficher des pages Web sans avoir à compter sur un navigateur. Les pages d’authentification, les liens externes et en général toute ressource hébergée sur une page Internet et externe à l’application sont ouverts et affichés sur l’écran du téléphone via Android System Webview. Le composant traite donc silencieusement une partie non indifférente de ce qui se passe à l’intérieur des applications; Il n’est pas étonnant qu’une erreur à l’intérieur puisse causer des problèmes étendus à de nombreuses applications installées sur le téléphone.

Dans ce cas, l’une des dernières versions d’Android System Webview contenait un bug mais – étant donné que WebView est mis à jour fréquemment et silencieusement – il n’a pas été facile pour les utilisateurs de localiser la source du problème. L’indice dont disposaient ceux qui tentaient pendant des jours de comprendre ce qui se passait sur le téléphone n’en était qu’un: les plantages ne se produisaient que lorsque les applications tentaient d’ouvrir une page Web – demandant ainsi l’entrée en jeu du composant qui, pourtant, envoyait en inclinant les mêmes applications Les applications Android continuent de planter, Google publie le correctif System Webview: comment résoudre le problème.

Le problème n’a pas touché tous les possesseurs de smartphones Android, mais il a néanmoins été averti par des millions d’utilisateurs: les développeurs de Google ont donc rapidement réalisé le bug qu’ils avaient introduit par erreur dans Android System Webview et se sont immédiatement mis à l’abri. La dernière version du composant qui a été publiée est déjà libre du bug et est en cours de publication, mais ce dernier a lieu automatiquement dans les temps et selon les modalités établis par le système de distribution des mises à jour du système d’exploitation Android. Pour accélérer le processus vous pouvez visiter le Google Play Store et forcer la mise à jour en recherchant le composant, qui a les fonctionnalités d’une application commune: en tapant dans le champ de recherche Android System Webview juste appuyez sur le bouton Mettre à jour; si ce dernier n’est pas présent, cela signifie que le composant a déjà été mis à jour automatiquement.

