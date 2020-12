L’application Adobe Lightroom est désormais disponible sur les appareils Apple M1 et Windows Arm

Tendance FP11 déc.2020 18:05:49 IST

Adobe a publié Lightroom en tant qu’application native pour les appareils Apple M1 et Windows Arm. Lightroom a été reconstruit pour profiter des avantages les plus récents en termes de performances et d’efficacité énergétique des processeurs Apple M1 et Qualcomm Snapdragon pour Windows 10. Adobe s’est rendu sur son blog pour annoncer qu’il avait publié des mises à jour pour Camera Raw et Lightroom Classic ainsi que Lightroom pour Windows , Mac, Android, ChromeOS, iOS et iPadOS également.

Selon le blog, alors qu’ils se lancent sur le bureau Arm et Apple M1, ils continueront à optimiser pour Arm et M1 dans les versions ultérieures. De plus, Lightroom Classic, Photoshop et Adobe Camera Raw ont tous été testés et certifiés comme fonctionnant bien avec l’émulation Apple Rosetta. Le blog ajoute que la société a l’intention de livrer les versions natives d’Apple M1 dès qu’elles seront prêtes.

En dehors de cela, Adobe a également introduit la prise en charge du format ProRAW grâce auquel les utilisateurs pourront importer et modifier des images prises au format Apple ProRAW dans les mises à jour de décembre de Camera Raw, Lightroom Classic ou Lightroom.

En outre, ils ont également introduit de nouveaux widgets Lightroom pour iOS14 qui permettent aux utilisateurs de prendre rapidement des photos et des selfies à l’aide de la caméra Lightroom, d’explorer Découvrir les modifications et les didacticiels intégrés à l’application à partir de l’écran Widgets. Les utilisateurs peuvent même les faire glisser sur l’écran d’accueil pour un accès plus facile.

Le plan Lightroom Starter gratuit est désormais disponible pour le bureau Lightroom en Australie et en Nouvelle-Zélande.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂