L’appli Facebook vide la batterie de votre mobile, ou du moins c’est ce qu’affirme un ex-employé du réseau social

C’est ce qu’affirme George Hayward, un ancien employé de l’entreprise, qui nous dit même le nom interne que ce procédé avait sur Facebook : ‘Test négatif’.

Il ne semble pas que l’application Facebook se comporte trop bien avec votre mobile.

Pas d’amis, ni Facebook n’est le réseau social le plus respectueux de votre vie privée sa société mère Meta n’est pas non plus la société la plus responsable lorsqu’il s’agit de tirer parti des données qu’elle collecte auprès de nous, car en effet quand un service est 100% gratuitcomme Steve Wozniak (co-fondateur d’Apple) l’a dit lui-même, c’est que nous sommes nous-mêmes le produit.

En tout cas, nous ne sommes pas là pour vous parler d’un autre scandale Cambridge Analytica mais quelque chose de beaucoup plus banal, et c’est que Facebook revient dans l’œil de l’ouragan après les déclarations d’un employé récemment licencié, qui déclare que l’application mobile du réseau social le plus populaire vide consciemment et intentionnellement la batterie de nos smartphones aléatoirement, afin d’effectuer différents tests et essais.

Cet ancien employé de Facebook s’appelle Georges Haywardcomme nous l’ont dit les collègues de GizmoChina, et accuse directement l’entreprise de mener des pratiques d’une légalité douteuse parmi lesquels se trouve décharger délibérément les batteries du téléphone.

Et alors nos mobiles sont désormais indispensables dans la vie quotidienne, étant utilisé pour pratiquement toutes les démarches, du paiement dans les magasins ou les entreprises à l’accès aux transports en commun ou à la consultation d’informations de base, fonctions pour lesquelles nous avons évidemment besoin d’avoir de la batterie et non pas qu’une application se charge de le télécharger simplement parce que, ‘pourquoi patate’…

Incroyable affirmation, la vérité, que Si confirmé, ce serait la énième motivation pour éliminer Facebook de nos vies une fois pour toutes et nos téléphones portables.

Pour compléter l’information, Hayward a commenté que l’application Facebook et l’application Messenger ont cette capacité à vider rapidement la batterie d’un appareil, et que cette procédure est appelée en interne ‘test négatif’ (Soit Test négatifen anglais), utilisé par les ingénieurs pour tester les fonctions avec les utilisateurs eux-mêmes comme cobayes.

Je ne sais pas si la fin justifie les moyens, ni si l’affirmation selon laquelle ces pratiques sont utilisées pour tester des fonctions afin d’aider les masses servira d’argument, mais qu’elles utilisent les utilisateurs comme des « bêta-testeurs » impromptus, c’est-à-dire le moins discutable, et là-dessus personne ne pourra discuter avec nous.

L’ex-employé de Facebook affirme que il aurait carrément refusé ces pratiquesalléguant que « J’ai dit à la responsable : ‘Cela pourrait blesser quelqu’un’, et elle m’a répondu qu’en blessant quelques-uns, nous pouvons aider les grandes masses. Cependant, tout data scientist digne de ce nom saura que la première chose à faire n’est pas de blesser les gens ».

Comme vous vous en doutez, George Hayward a poursuivi la société devant la Cour fédérale de Manhattanet le fondement de ce procès est justement que ces tests pourraient toucher des milliers d’utilisateurs les empêchant d’avoir accès à votre téléphone lorsqu’ils en ont le plus besoinquelque chose qui pourrait les mettre en danger dans des situations de risque potentiel. L’avocat Dan Kaiser a affirmé Quoi « il est illégal et scandaleux que quelqu’un puisse trafiquer mon téléphone et vider sa batterie ».

la matrice de Facebook n’a pas encore publié de communiqués. et semble se limiter pour l’instant à étudier le procès, bien qu’il semble que Hayward aurait beaucoup de preuves y compris la documentation interne et les manuels Comment exécuter ces types de tests.

Tout à fait incroyable, vraiment… Mais comme je n’utilise pas Facebook, je ne peux pas confirmer que cela m’est jamais arrivé ! Que dis-tu?

