L’Apple Watch Series 7 devrait recevoir un capteur pour mesurer la glycémie

La nouvelle Apple Watch Series 7 pourrait recevoir un capteur pour mesurer la glycémie. Les utilisateurs pouvaient ainsi surveiller leur taux de sucre dans le sang – sans la piqûre habituelle dans la peau.

Du moins, c’est ce que rapporte le site coréen ETNews (via MacRumors). En conséquence, Apple souhaite intégrer un capteur optique dans l’Apple Watch 7, qui sert à mesurer la glycémie. Cela devrait être un capteur non invasif. Moyens: Bien que les diabétiques prennent généralement l’aiguille et l’utilisent pour piquer la peau pour obtenir du sang afin de mesurer le taux de sucre dans le sang, cela ne sera pas nécessaire avec la solution d’Apple. Un capteur implanté sous la peau n’est pas non plus nécessaire. Néanmoins, le nouveau capteur d’Apple devrait enregistrer et évaluer en permanence la glycémie.

Focus sur la fiabilité et la stabilité

Apple aurait obtenu un certain nombre de brevets liés à la mesure de la glycémie et se concentre actuellement sur la fiabilité et la stabilité de la fonction avant sa mise sur le marché. Dès 2017, Apple aurait fondé une équipe composée d’ingénieurs biomédicaux et de consultants pour travailler spécifiquement sur des capteurs pour la surveillance non invasive de la glycémie. On dit que même le patron d’Apple, Tim Cook, aurait été aperçu en train de tester un prototype de glucomètre.

Ces dernières années, Apple a équipé sa montre intelligente de plus en plus de fonctionnalités de santé, le plus récemment dans la génération actuelle avec la nouvelle application EKG et la mesure de l’oxygène dans le sang. L’Apple Watch Series 7 est attendue à l’automne 2021.