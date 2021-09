L’Apple Watch 7 est livrée avec l’iPhone 13 malgré des problèmes de production

Malgré tous les problèmes de production : Apple présentera bientôt officiellement l’Apple Watch Series 7, avec l’iPhone 13. Cependant, la disponibilité pour la sortie devrait être limitée.

En raison de difficultés de production, l’Apple Watch Series 7 sera difficile à obtenir au départ, affirme l’expert Apple Mark Gurman du magazine d’information Bloomberg dans sa nouvelle newsletter (via 9to5Mac).

Problèmes de production : Ces trois scénarios sont envisageables

Trois scénarios possibles sont désormais envisageables. Premièrement, Apple n’annoncera pas la nouvelle montre intelligente tant que les problèmes de production ne seront pas résolus. Deuxièmement : Apple pourrait introduire l’Apple Watch Series 7, bien que la disponibilité au moment de la sortie soit sévèrement limitée. Troisièmement : Apple introduit la nouvelle génération de montres connectées à temps et ne les mettra sur le marché qu’à une date ultérieure. Il est fort probable qu’Apple présentera la nouvelle Smartwatch lors de son événement de septembre, mais les versions individuelles ne seront disponibles dans les magasins que bien plus tard.

Apple Watch Series 7 avec écran plat

Selon des rumeurs plus anciennes, Apple donnera à l’Apple Watch Series 7 un nouveau look plus frais, davantage basé sur le langage de conception actuel d’Apple. Signifie : L’affichage ne sera plus arrondi, mais plat – tout comme l’iPad Pro et la série actuelle de l’iPhone 12. De plus, la taille de l’écran augmentera légèrement de 40 à 41 et de 44 à 45 millimètres. De nouveaux cadrans de montre sont également prévus, selon un précédent rapport de Bloomberg. D’un autre côté, il n’y aura probablement pas de nouveaux capteurs ou de nouvelles fonctionnalités majeures : au lieu de cela, l’accent sera mis sur le nouvel écran avec ses écrans plus grands.

Jusqu’à présent, Apple n’a pas encore officiellement confirmé son événement de septembre.