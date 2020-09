L’appétit insatiable du monde pour le plastique stimule la croissance future des producteurs de pétrole: rapport Carbon Tracker

Agence France-Presse04 sept. 2020 11:05:18 IST

Les grands producteurs de pétrole placent leur croissance future sur l’appétit insatiable du monde pour le plastique, ont déclaré vendredi les chercheurs, dans un “pari” sur l’incapacité de la société à s’attaquer à la consommation jetable qui risque de perdre des milliards de dollars en investissements pétrochimiques.

L’industrie a été confrontée à des questions de plus en plus urgentes ces derniers mois sur l’atteinte de la demande de pétrole “de pointe”, la pandémie de coronavirus entraînant une baisse spectaculaire de la consommation de carburant pour les transports, tandis qu’une énergie plus propre progresse de plus en plus.

Mais les producteurs de pétrole considèrent désormais les plastiques comme le principal moteur de la demande future, selon un nouveau rapport du groupe de réflexion financier Carbon Tracker et du groupe de développement durable et de développement Systemiq.

La production de plastique a augmenté d’environ 4% par an depuis 2000, indique le rapport, ajoutant que la plupart des entreprises du secteur semblent s’attendre à ce que ce taux de croissance se poursuive, principalement sous l’impulsion des économies émergentes.

Les plastiques représentent actuellement moins de 9% de la demande de pétrole, mais le rapport indique qu’ils sont la composante la plus importante de la croissance de la demande de pétrole.

Il a déclaré que l’industrie prévoyait désormais d’investir au moins 400 milliards de dollars (337,8 milliards d’euros) au cours des cinq prochaines années pour augmenter d’un quart l’offre de plastiques dits vierges, mais a averti que cela risquait d’énormes pertes pour les investisseurs.

“L’industrie des plastiques, dans son hypothèse d’un doublement de la demande de plastiques dans les 10, 20 prochaines années environ, fait le pari que la société ne trouvera aucune solution pour réduire, remplacer ou recycler le plastique”, a déclaré l’auteur du rapport Kingsmill Bond, stratège énergétique chez Carbon Tracker.

Il a déclaré à l’AFP que c’était “une hypothèse déraisonnable d’imaginer que vous pourriez continuer à faire pendant les 50 prochaines années ce que vous avez fait pendant les 70 dernières années, qui est pollué en toute impunité”.

Environ 350 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année – environ la moitié en Asie, 19 pour cent en Amérique du Nord et 16 pour cent en Europe.

L’Agence internationale de l’énergie prévoyait en 2018 que la croissance de la demande de produits pétrochimiques – y compris les plastiques, les engrais, les détergents et d’autres articles – les verrait représenter plus d’un tiers de l’augmentation prévue de la demande de pétrole jusqu’en 2030 et près de la moitié jusqu’en 2050.

Mais l’utilisation croissante du plastique a provoqué une crise de pollution, avec au moins 8 millions de tonnes qui se retrouveraient dans les océans chaque année.

Cela a incité les gouvernements à imposer un plus grand recyclage, à imposer des restrictions plus strictes sur l’élimination des déchets et, dans certains cas, à introduire des interdictions sur les articles à usage unique.

Les craintes de pollution

Le rapport Carbon Tracker prévoit que la pression croissante pour réduire l’utilisation du plastique pourrait réduire la croissance de la demande de plastique vierge de 4% par an à moins de 1%, la demande atteignant un sommet en 2027.

Il a également constaté que la chaîne de valeur du plastique – de l’extraction du pétrole au moment où il est brûlé, enterré ou recyclé – libère environ deux fois plus de dioxyde de carbone que la production d’une tonne de pétrole.

“Ces gars-là pensent qu’ils ne seront absolument pas affectés par la tentative mondiale de réduire l’utilisation du carbone”, a déclaré Bond.

Dans l’ensemble, le rapport indique que les plastiques imposent “une externalité massive non taxée à la société” d’au moins 1 000 dollars par tonne – ou 350 milliards de dollars par an – provenant du dioxyde de carbone, des coûts de santé, des coûts de collecte et de la pollution des océans.

L’Union européenne a proposé en juillet une taxe sur les plastiques non recyclés de 800 euros par tonne.

Mais le recyclage a également été mis à l’honneur ces dernières années après que la Chine a restreint les importations de plastique en 2018, envoyant une flambée de déchets jetés – principalement en provenance de pays plus riches – vers les pays d’Asie du Sud et du Sud-Est.

Dans un rapport de la semaine dernière, Interpol a averti que les réseaux criminels profitent de ce niveau «écrasant» de déchets plastiques en brûlant et en jetant des déchets censés être recyclés.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂