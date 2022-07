L’appartement 7A pourrait être la préquelle du bébé de Rosemary

Plus tôt cette année, il a été annoncé que Ozark’s Julia Garner, star de l’évasion, jouerait dans un nouveau projet intitulé Appartement 7A. Au moment du reportage, on ne savait pas grand-chose d’autre sur le film. À présent, Sanglant dégoûtant rapporte que non seulement la production est terminée, mais qu’ils l’ont de bonne autorité, le top secret est que Appartement 7A est en fait la préquelle du thriller classique d’horreur de 1968 Le bébé de Rosemary. Selon le site, la préquelle portera sur la femme qui se serait jetée de l’appartement du septième étage, peu de temps après que la nouvelle voisine Rosemary Woodhouse l’ait rencontrée.

Si rien d’autre, l’indication la plus claire de Appartement 7A ayant des liens avec Le bébé de Rosemary c’est le casting. Bien que le nom de Julia Garner figure en tête de liste des acteurs sur IMDb, son rôle n’est pas défini. Un autre nom notable au sommet est la double lauréate d’un Oscar Dianne Wiest avec des rapports selon lesquels son rôle est décrit comme instrumental et charnu. Peut-être qu’elle remplira les chaussures de Ruth Gordon en tant que Minnie Castevet, qui a remporté un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour le rôle en 1969. Cependant, la preuve la plus solide réside dans les autres personnages qui incluent Kevin McNally en tant que Roman Castevet, Amy Leeson en tant que Rosemary Woodhouse et Scott Hume dans le rôle de Guy Woodhouse. Par coïncidence, Paramount Pictures détient les droits de Le bébé de Rosemary.

Voir la bande-annonce originale de Le bébé de Rosemary dessous:

Les fans peuvent enfin apprendre ce qui s’est passé dans l’appartement 7A du bâtiment Bramford

Dans l’histoire originale de Le bébé de Rosemary, basé sur le roman de 1967 d’Ira Levin, Guy et Rosemary Woodhouse emménagent dans l’illustre Bramford Building où ils se lient rapidement d’amitié avec un groupe de voisins excentriques. Peu de temps après, Rosemary tombe enceinte. Elle finit par craindre que son bébé soit en danger alors qu’elle vit des rencontres assez bizarres et pleines d’éclairage au gaz avec ses voisins. Elle rencontre également une jeune femme, Terry Gionoffrio, qui vit avec les Castevet et est retrouvée plus tard morte à l’extérieur d’un suicide apparent.

Apparemment, la préquelle sera centrée sur Terry Gionoffrio qui se lie d’amitié avec Rosemary. Les deux femmes se rencontrent dans la buanderie effrayante où Rosemary s’excuse d’avoir regardé et explique qu’elle l’a prise pour une actrice. Terry se présente et avoue qu’elle est une toxicomane en rétablissement et que le gentil couple de personnes âgées (les Castevet) du septième étage l’a accueillie. Peu de temps après leur rencontre, Terry se serait jetée de l’appartement du septième étage. Appartement 7A, peut-être ?