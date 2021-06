L’apparition d’Helen Mirren dans « Shazam ! Fureur des Dieux »

Après une longue attente, la production de « Shazam ! Fury of the Gods » a enfin commencé. Après que le réalisateur David F. Sandberg a décidé de présenter sur ses réseaux sociaux les nouveaux costumes avec lesquels la famille particulière de héros qui joue dans le film aura, quelques premières images de l’apparition de son méchant ont été divulguées.

Helen Mirren, actrice oscarisée de 75 ans, sera chargée de donner vie à Hespera, un personnage qui apparaît comme une création originale pour la production, puisque son nom ne correspond à aucun des personnages du vaste catalogue de DC Comics, bien que son personnage ait été décrit comme « une fille d’Atlas ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Steven Spielberg signe un accord de production avec Netflix

Le panthéon des dieux grecs a une grande importance dans les histoires de DC Comics grâce aux histoires de Shazam, Wonder Woman ou Black Adam, pour ne citer que quelques personnages. Helen Mirren, que l’on peut apprécier vêtue d’une armure classique, apparaîtra dans le film aux côtés de Lucy Liu, qui incarnera sa sœur, Kalypso.

Bien que la dernière séquence du premier opus de « Shazam! » préparait le public à une éventuelle revanche entre le héros titulaire et son premier ennemi, le docteur Sivana, l’acteur Mark Strong a confirmé qu’il ne reprendrait pas son rôle dans cette suite, bien qu’il ait récemment révélé son enthousiasme pour les performances de Mirren et Liu, bien qu’il n’exclue pas son possible retour avec Mister Mind dans un futur proche.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Dwayne Johnson parle du lien entre Jumanji et Jurassic Park

Le réalisateur David F. Sandberg a souligné lors de la présentation de DC FanDome l’été dernier le genre de méchant que ce nouvel opus pourrait ajouter à la formule. «Je ne peux pas parler de méchants ou de méchants, mais je pense que beaucoup de gens seront surpris. Ce sera quelque chose d’inattendu », a commenté le réalisateur. Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Ian Chen, Jovan Armand, Faithe Herman et Grace Fulton reprendront leurs rôles respectifs, Zachary Levy revenant en héros titre du film, qui sortira le 2 juin 2023.