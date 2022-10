L’apparition de Daredevil dans She-Hulk a-t-elle fait canon de la série Netflix ?

Les fans de »Casse-cou« ils avaient hâte de voir Matt Murdock dans son costume sur la série de »She-Hulk : Défenseur des héros », en attendant des réponses quant à savoir si la précédente série Netflix était canon dans l’univers cinématographique Marvel. Bien que l’épisode ne réponde pas explicitement à la réponse, il y a toujours une chance que la prochaine série, »Daredevil : né de nouveau », peut être considéré comme une continuation.

Les détails officiels que Marvel Studios a donnés pour la nouvelle série Daredevil au sein de l’univers cinématographique Marvel étaient rares, mais l’acteur cox charlie a rapporté que la série serait davantage un redémarrage du personnage, bien que le développement de « Born Again » ne fasse que commencer.

Bien que le showrunner de »She-Hulk », Jessica Gaoet les autres écrivains ne font pas spécifiquement référence aux événements de Daredevil de Netflix, ils offrent des détails généraux sur sa trame de fond, laissant ouverte la possibilité que la série précédente fasse partie du MCU comme tous les fans l’espèrent. .

Dans la série Disney+, au moment où Matt Murdock révèle qu’il est Daredevil, on peut entendre le thème principal du personnage composé par John Passano, une mélodie apparue dans la production Netflix. De même, au moment de révéler son identité à Jennifer Walters, elle s’attend à ce qu’il sache qui est Daredevil, donc le personnage est déjà connu dans le cadre de l’UCM.

Une autre référence claire à la série » Daredevil » est que » She-Hulk » est similaire à celle vue dans la série. Cependant, comme la série a un ton comique, She-Hulk perce et interrompt le combat, étant une sorte de blague du « quatrième mur » que Walter fait souvent dans la série.

Encore une fois, des références dans la série surgissent à nouveau pendant que Walters et Murdock parlent. Matt utilise « nous » lorsqu’il est interrogé sur son cabinet privé à New York. De plus, il n’a pas dit que Drip Broker avait confectionné son costume, juste qu’il avait fabriqué « de nouveaux costumes » pour lui, suggérant que son premier costume aurait peut-être encore été confectionné par Melvin Potter.

Bien qu’ils n’aient pris aucune position, il est clair que les scénaristes de « She-Hulk : Defender of Heroes » se sont assurés de ne rien contredire à propos de l’émission Netflix, mais en même temps, ils ne l’ont pas fait canon au sein du MCU. .