L’apparence de Granola dans le manga Dragon Ball Super dévoilée

Le manga Dragon Ball Super 67 révèle l’apparition de Granola, un nouveau personnage qui apparaîtra dans le prochain arc après la défaite de Moro.

Les premières fuites du manga Dragon Ball Super 67 commencent, un chapitre qui arrivera le 20 décembre en espagnol grâce à Manga Plus. Vous pouvez le lire à partir du lien ci-dessous, mais d’abord une partie des spoilers avec l’apparition de Granola dans Dragon Ball Super.

Il y a quelques jours, ils ont publié une petite bande-annonce avec le début du prochain arc Dragon Ball Super. Moro est terminé, mais selon la bande-annonce, il reste encore d’Android 73, un personnage puissant apparu dans le dernier arc et que Moro a avalé pour augmenter sa force.

Le Survivor Granola est le nom du prochain arc Dragon Ball Super, et aujourd’hui, on nous a montré à quoi ressemblera ce mystérieux personnage. On sait peu de choses sur les intentions ou le rôle qu’il jouera dans cette nouvelle histoire de manga de Son Goku et de sa société. Vous pouvez voir les premières images / brouillons du manga Dragon Ball Super 67 à partir du lien suivant.

Intrigue du manga Dragon Ball Super

Le temps passe, depuis cette grande bataille entre Goku et Majin Boo … Maintenant, dans un monde qui a retrouvé la paix, une nouvelle bataille approche !! Ce nouvel ennemi vient-il du « Sixième Univers »!? Une nouvelle série complète de « Dragon Ball », où « un après » est écrit, dans un projet original d’Akira Toriyama.

