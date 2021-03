L’appareil photo Hasselblad du OnePlus 9 Pro, en profondeur: tout ce qui s’est amélioré

Les OnePlus 9 et 9 Pro représentent une percée dans la photographie dans le catalogue de l’entreprise. C’est tout ce qui change.

Les nouveaux OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro sont ici. La marque chinoise a présenté son nouveau produit phare de manière quelque peu anticipée par rapport aux générations précédentes, et nous avons déjà eu la possibilité de analyser en profondeur les deux appareils.

Cette année, OnePlus a mis plus que jamais l’accent sur la section photographique de ses nouveaux téléphones, collaborant même avec l’une des firmes les plus emblématiques dans ce domaine comme le suédois Hasselblad.

Mais, Qu’est-ce qui a vraiment changé dans les appareils photo de la série OnePlus 9? Nous allons passer en revue tous les détails du système photographique remanié pour les nouveaux terminaux, et ce que signifie réellement le support d’Hasselblad.

Il en va de même pour les caméras des OnePlus 9 et 9 Pro

Les deux nouveaux appareils OnePlus disposent d’un système de caméra quelque peu différent.

Le OnePlus 9 Pro comprend quatre caméras arrière, tandis que le OnePlus 9 comprend trois caméras. Bien que les deux mobiles présentent des similitudes, nous sommes confrontés à deux systèmes de caméras différents, comme le montre le tableau comparatif ci-dessous:

Type de caméra OnePlus 9 Pro OnePlus 9 Caméra grand angle (principale) Sony IMX789

Taille du capteur 1 / 1,43 ″

48 mégapixels

Taille de pixel 1,12 μm / 48 M; 2,24 μm (4 en 1) / 12 M

Objectif 7 pièces

EIS + OIS

Équivalent 23 mm

Ouverture F / 1,8 Sony IMX689

Taille du capteur 1 / 1,43 ″

48 mégapixels

Taille de pixel 1,12 μm / 48 M; 2,24 μm (4 en 1) / 12 M

Objectif 7 pièces

EIS

Équivalent 23 mm

Ouverture F / 1,8 Caméra ultra grand angle Sony IMX766

Taille du capteur 1 / 1,56 ″

50 mégapixels

Lentille Freeform 7 pièces

Équivalent 14 mm

Ouverture F / 2,2 Sony IMX766

Taille du capteur 1 / 1,56 ″

50 mégapixels

Lentille Freeform 7 pièces

Équivalent 14 mm

Ouverture F / 2,2 Capteur monochrome 2 MP 2 MP Caméra téléobjectif 8 MP

Taille de pixel de 1 μm

Ouverture F / 2.4

Zoom optique 3x

Équivalent 77 mm Ne pas

En regardant le tableau de comparaison, nous verrons que le principal changement se trouve dans le capteur principal de chacun des téléphones. Eh bien, alors que le OnePlus 9 utilise le même capteur de 48 mégapixels qui était déjà présent dans le précédent OnePlus 8 Pro, le 9 Pro introduit un nouveau capteur conçu sur mesure par Sony, de même résolution et avec stabilisateur optique.

Ce capteur est capable de capturer des images RAW 12 bits –Une fonctionnalité également présente dans le OnePlus 9–, vous permet de faire la mise au point plus rapidement et de réduire l’effet de flou de mouvement dans les vidéos.

De plus, sa grande taille promet des images plus claires de jour comme de nuit.

L’une des avancées les plus importantes de ce système de caméra se trouve dans le champ de capture vidéo, depuis le HDR en temps réel, qui permet de visualiser le clip à l’écran avec la clarté de la vidéo finale grâce aux algorithmes intégrés au logiciel de la caméra.

Un détail que les deux modèles partagent est le Capteur ultra grand angle de 50 mégapixels, qui utilise un Capteur Sony IMX766. La grande vertu de ce capteur réside dans l’utilisation ** d’un objectif «Freeform», qui à travers une série de courbes Il permet corrige grandement la lumière entrant dans le capteur, réduisant ainsi la distorsion typique de ce type de capteur.

Ce capteur est également utilisé pour photographie macro, être capable de faire la mise au point sur n’importe quel sujet ou objet à une distance minimale de 4 centimètres.

Les deux modèles disposent également d’un Capteur monochrome de 2 mégapixels. Cette caméra fonctionne en conjonction avec la principale, ajoutant un cape noire et blanche sur les prises obtenu avec le capteur 48 mégapixels, pour générer images artistiques avec plus de détails et de luminosité.

Enfin, il convient de mentionner que le OnePlus 9 Pro est le seul modèle de la famille doté d’un téléobjectif. C’est un capteur de 8 mégapixels avec Zoom optique 3,3x, ce qui nous aide à capturer des images en mode portrait sans distorsion et avec un effet de flou d’arrière-plan plus naturel.

Qu’implique le sceau Hasselblad?

Les modules caméra des OnePlus 9 et 9 Pro ont le sceau Hasselblad, l’entreprise suédoise historique qui, depuis des décennies, est une référence dans le domaine de la photographie numérique.

Le sceau Hasselblad implique plusieurs choses. Le premier est la détermination de OnePlus à améliorez à tout prix la qualité des caméras de vos téléphones, à travers un investissement d’un million de dollars et un accord avec Hasselblaed qui aura une durée de trois ans.

Les OnePlus 9 et 9 Pro sont le premier fruit de cette collaboration. Cette année, le cabinet a travaillé avec Hasselblad sur le processus d’étalonnage du logiciel de la caméra pour offrir un profil de couleur beaucoup plus naturel et précis.

En ce sens, la marque explique que le mode « Pro » inclus dans l’application appareil photo est désormais en mode « Hasselblad Pro », bénéficiant à la fois du améliorations de l’étalonnage des couleurs, ainsi que certains paramètres et contrôles améliorés.

Dans le futur, OnePlus et Hasselblad ont l’intention de développer du matériel commun, à l’instar de ce que font Huawei et LEICA depuis quelques années.

Quoi qu’il en soit, c’est certainement un bon premier pas sur la bonne voie, ce qui rapprochera OnePlus des principales catégories du domaine de la photographie mobile.

