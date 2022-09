L’appareil photo de l’iPhone 14 Pro montre des tremblements et des secousses dans un certain nombre d’applications tierces

in

19 septembre 2022 16:59:34 IST

Alors qu’Apple a donné le nouveau iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max l’un de leurs meilleurs systèmes de caméra et un tout nouvel appareil photo principal de 48 MP, il semble que la plupart des applications tierces, y compris certaines des applications de caméra les plus populaires, aient des problèmes avec cela.

En fait, la plupart des applications tierces présentent des résultats épouvantables avec le nouveau système de caméra d’Apple dans la série iPhone 14 Pro.

L’appareil photo de l’iPhone 14 Pro semble trembler ou trembler violemment lorsqu’il est utilisé par des applications comme TikTok, Snapchat et, dans certains cas, même Instagram. Ce « twerk » de l’appareil photo est probablement dû à un problème OIS, à cause duquel il y a un bruit de cliquetis sévère provenant des modules de l’appareil photo, chaque fois que l’on essaie d’utiliser l’appareil photo via une application tierce.

Pour l’instant, il semble que ce problème n’affecte que l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro lorsqu’il est utilisé dans une application tierce. La plupart des plaintes sur les réseaux sociaux indiquent que le problème se produit dans des applications de réseaux sociaux telles que Snapchat, TikTok et Instagram.

« Mon iPhone 14 Pro vient d’arriver et lorsque j’ai ouvert Snapchat, l’appareil photo tremblait beaucoup et faisait un bruit mécanique assez étrange. Quelqu’un d’entre vous a-t-il vécu la même chose ? Juste mis à jour vers iOS 16.0.1 », déclare l’utilisateur Reddit u/flow_way3

Un certain nombre d’autres utilisateurs se sont rendus sur Twitter pour partager des vidéos de leurs iPhones faisant un bruit de clic rapide, ce qui peut être attribué au module OIS qui tremblait violemment.

J’ai vu sur TikTok beaucoup de propriétaires d’iPhones 14 Pro avec des problèmes sur l’appareil photo C’est l’un d’eux: pic.twitter.com/HZkQfiYpg8 – Antoine (@TheGalox_) 18 septembre 2022

Étant donné que ce problème de tremblement / cliquetis de l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro n’affecte l’appareil photo que dans les applications tierces, il s’agit presque certainement d’un bogue logiciel quelconque. Il est probable que ces applications tierces n’aient pas été préparées pour les modifications de l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro.

En particulier, cela pourrait être quelque chose lié à la stabilisation optique de l’image, d’où les bruits de cliquetis que le module de caméra lui-même produit.

Au moment d’écrire cette histoire, il n’y a pas de solution à ce problème, ni d’Apple, ni d’aucun des développeurs des applications concernées. Les applications concernées, comme Instagram, Snapchat et TikTok, devront probablement déployer des mises à jour de leurs applications respectives pour résoudre le problème.

