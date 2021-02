L’App Store affiche déjà l’étiquette de confidentialité Gmail

Cela a pris un certain temps, mais Google a finalement mis à jour la version iOS de Gmail avec les nouvelles étiquettes de confidentialité.

Avec l’arrivée d’iOS 14, Apple a introduit les étiquettes de confidentialité, une fonctionnalité intégrée à l’App Store, qui permettait aux utilisateurs de savoir de première main ce que les applications et leurs développeurs respectifs ont fait de leurs données.

Ces développeurs devaient envoyer une mise à jour de vos applications sur l’App Store, qui comprend des informations sur l’utilisation des données. Et Google a été l’une des plus grandes entreprises à avoir mis le plus de temps à mettre à jour leurs applications.

Maintenant, l’entreprise a déjà deux applications mises à jour qui affichent des étiquettes de confidentialité dans l’App Store. Gmail, l’un des plus utilisés par les utilisateurs d’iPhone et d’iPad, a été le dernier à rejoindre.

Ce sont les données que Gmail collecte auprès de vous

Si nous jetons un œil à la page de l’application dans l’App Store, nous verrons que, bien que aucune mise à jour d’application n’a été publiéeOui, les modifications appropriées ont été apportées pour afficher l’étiquette de confidentialité dans le magasin.

En ce sens, nous voyons que Gmail accède aux données relatives à l’emplacement, à l’identité de l’utilisateur ou à l’utilisation des données pour les partager avec des tiers. En ce qui concerne la données associées à l’utilisateur que l’application utilise pour offrir une expérience personnalisée ou collecter des analyses, nous trouvons des informations liées au historique des achats, emplacement, informations de contact, historique des recherches, diagnostics, données d’utilisation, contenu et identifiants de l’utilisateur.

S’il est comparé à d’autres applications de messagerie telles que Hey Email, nous verrons que le L’application Google collecte une plus grande quantité de données relatives à l’utilisateur, mais rien d’extraordinaire.

Il ne reste plus qu’à attendre que Google mette à jour le reste de ses applications pour iOS et Android pour inclure cette même étiquette dans chacune d’entre elles. Il ne faut pas non plus oublier que la société semble avoir l’intention de mettre en place une mesure similaire sous Android.

Rubriques connexes: Applications, Google Apps, Gmail, iPhone

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂