L’aperçu du film Netflix 2022 présente les premiers aperçus de plusieurs projets à venir

Netflix a publié un aperçu qui présente de nombreux films à venir au service en 2022. Cet aperçu durait environ 3 minutes et présentait des apparitions de nombreuses stars de cinéma qui brisent le quatrième mur au milieu de leurs propres teasers.

L’aperçu comprenait des séquences de 28 films différents qui devraient faire leurs débuts en 2022. Il existe un large éventail de genres couverts ici, de la science-fiction, des aventures d’action et des films fantastiques pour toute la famille. Netflix continue d’être le principal service de streaming sur le marché, dépassant les autres streamers, notamment HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+, Paramount+ et Hulu. Il ne semble pas que Netflix ralentira de sitôt.

Netflix commence la vidéo avec un regard sur La mère avec Jennifer Lopez. De là, nous avons un aperçu d’autres projets de grande envergure, y compris Le projet Adam avec Ryan Reynolds et Mark Ruffalo, L’homme gris avec Ryan Gosling et Chris Evans, et Quart de jour qui semble être Jamie Foxx contre les vampires. Il y a des comédies comme Vous les gens avec Eddie Murphy et Jonah Hill, ainsi que Moi temps qui met en vedette Kevin Hart et Mark Wahlberg.

Du côté plus familial des choses, il y a d’abord des regards sur Enola Holmes 2 avec Henry Cavill et Millie Bobby Brown, Slumberland avec Jason Momoa, et L’école du bien et du mal avec Charlize Theron et Kerry Washington. Du côté animé des choses, il y a des aperçus rapides de Guillermo Del Toro Pinocchio, La bête de la meret Wendell et sauvagequi mettent en vedette les voix de Jordan Peele et Keegan-Michael Key.





L’aperçu présente un aperçu fugace de Couteaux sortis 2







L’aperçu se termine par une brève séquence du projet probablement le plus attendu de Netflix en 2022, Couteaux sortis 2. Cette suite de 2019 Couteaux sortis sera un autre polar de Rian Johnson et verra le retour de Daniel Craig dans le rôle de Benoit Blanc enquêtant sur un nouveau mystère. La nouvelle distribution regorge de stars telles que Dave Bautista, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Edward Norton, Janelle Monae, Kate Hudson, Jessica Henwick, Madelyn Cline et Ethan Hawke.

Il y a encore des films dans la programmation de Netflix qui ne sont pas inclus dans cette vidéo. Certains de ces films incluent David Fincher Le tueur, Extraction 2 avec Chris Hemsworth, le prochain Massacre à la tronçonneuse suite (qui a récemment eu une bande-annonce complète), et Blondun biopic de Marilyn Monroe mettant en vedette Ana de Armas dans le rôle de l’actrice légendaire.

Avec de nombreuses émissions et films prévus pour 2022, ce sera certainement une autre année massive pour le service et cet aperçu fait un excellent travail pour exciter ses abonnés.





