L’aperçu des recrues a Milla Jovovich écrasant des ennemis dans l’épopée d’action high-tech [Exclusive]

Milla Jovovich joue dans le nouveau thriller exaltant Les Rookies, ouverture dans certains cinémas américains et home cinémas en numérique et à la demande partout le 16 avril 2021 de Shout! Studios. Pour fêter ça, nous avons un clip exclusif du film d’action.

Daredevil et amateur de sports extrêmes, Zhao Feng (Alu Wang) a toujours vécu la vie à la limite. Mais quand il est pris dans un stratagème de commerce illégal, il s’est rendu compte qu’il était au-dessus de sa tête. Quand il croise le chemin de l’agent spécial mortel et mystérieux Bruce (Milla Jovovich), elle le recrute dans le ténébreux Ordre de la Chevalerie Fantôme, qui se consacre à la lutte contre le mal dans toutes ses manifestations. En chair et en os par un policier décousu, un scientifique et un médecin au chômage, cette tenue hétéroclite devient l’unité de lutte contre le crime la plus récente et la plus improbable de l’Ordre. Dirigés par l’agent Bruce, ces quatre recrues sont accusées d’avoir vaincu des terroristes purs et durs dans cette aventure pleine d’action.

Du scénariste de Nouvelle histoire de police vient l’épopée d’action exaltante et high-tech Les Rookies. Un thriller électrisant et globe-trotter sur un passionné de sports extrêmes qui rejoint un groupe d’élite d’agents spéciaux après s’être accidentellement impliqué dans un accord commercial illégal, Les Rookies étoiles Milla Jovovich (Resident Evil la franchise, Le cinquième élément), Sandrine Pinna (Touche de lumière) et Talu Wang (Le dernier souhait.) Réalisé par Alan Yuen (Tempête de feu), ce film à indice d’octane élevé sera présenté en première dans certains cinémas et home cinéma partout dans le monde à la demande et sur le numérique le 16 avril 2021 de Shout! Studios.

